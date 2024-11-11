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Мудрик зустрічається з моделлю — відома обраниця гравця

11 листопада 2024 11:31
Станіслав Костюк - Редактор
Мудрик випадково розкрив ім'я своєї коханої дівчини
Михайло Мудрик у боротьбі з "Арсеналом". Фото: Reuters/Peter Cziborra
Станіслав Костюк - Редактор

Вболівальники збірної України та англійського "Челсі" з однаковою старанністю намагаються знайти подробиці особистого життя Михайла Мудрика. Молодий футболіст ніколи не коментує своїх стосунків із дівчатами.

Уболівальники навели докази того, що Мудрик зустрічається із відомою російською моделлю, повідомляє The Shed End.

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Шанувальники "Челсі" обговорюють фотографії Михайла Мудрика, на яких опинилася жіноча рука. Вони впевнені, що український футболіст відпочиває у товаристві Віолетти Грачьової, з якою йому давно приписують роман. Спортсмен та модель нещодавно знову підписалися один на одного у соціальних мережах.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Що відомо про Грачьову

Росіянка народилася у Ростові-на-Дону та зробила успішну модельну кар'єру після переїзду до Москви. Дівчина давно живе за кордоном, підтримує футбольний клуб "Челсі" та розвиває власні соцмережі, де на неї сумарно підписано кілька мільйонів шанувальників.

Віолетта Грачова
Модель Віолетта Грачьова. Фото: instagram.com/violetta.bert

Дівчина рекламує модні бренди, бере участь у показах та демонструє кадри гарного життя. Їй регулярно приписують романи із зірками світового спорту. Останнім часом уболівальники обговорюють відносини моделі із Михайлом Мудриком. Попри те, що молоді люди не коментують ці чутки, фанати спорту публікують численні підтвердження на користь такої теорії.

У сезоні 2024/2025 Мудрик зіграв за "Челсі" 12 матчів у всіх турнірах. Він забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі.

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Михайло Мудрик футбол Челсі Збірна України з футболу спорт

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