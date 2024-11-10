Юрича звільнено з Роми — хто очолить римську команду

Артем Довбик перед матчем "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик буде змушений попрацювати під керівництвом третього тренера в італійській "Ромі". Італійський клуб звільнив другого наставника поспіль менше ніж за пів року.

Івана Юрича було звільнено з посади головного тренера "Роми", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Керівництво італійської "Роми" 18 вересня звільнило через погані результати команди Даніеле Де Россі. А вже 10 листопада було відправлено у відставку Івана Юрича. Привід для звільнення фахівця виявився той самий.

Тренер Іван Юрич під час матчу. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Під керівництвом Юрича "вовки" зіграли 12 матчів у всіх турнірах, у яких здобули 4 перемоги при 5 поразках. Артем Довбик був основним футболістом команди за обох наставників.

Хто очолить "Рому"

За інформацією італійських журналістів, Даніеле Де Россі не повернеться до клубу. Вболівальники наполягають на призначенні цього тренера, але керівництво клубу не піде на такий крок.

Захисник "Динамо" Попов ліг відпочити на спину Довбика. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Головним кандидатом на цю посаду є колишній наставник збірних Італії та Саудівської Аравії Роберто Манчіні. Він уже отримав пропозицію від "Роми", але поки не дав відповіді столичному клубу.

Нагадаємо, поєдинок за участю команди Артема Мілевського закінчився бійкою та травмою одного з її учасників.

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