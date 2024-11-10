Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик прощається з Юричем — у Роми буде новий тренер arrow

Довбик прощається з Юричем — у Роми буде новий тренер

10 листопада 2024 19:18
Станіслав Костюк - Редактор
Юрича звільнено з Роми — хто очолить римську команду
Артем Довбик перед матчем "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик буде змушений попрацювати під керівництвом третього тренера в італійській "Ромі". Італійський клуб звільнив другого наставника поспіль менше ніж за пів року.

Івана Юрича було звільнено з посади головного тренера "Роми", повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Керівництво італійської "Роми" 18 вересня звільнило через погані результати команди Даніеле Де Россі. А вже 10 листопада було відправлено у відставку Івана Юрича. Привід для звільнення фахівця виявився той самий.

Іван Юрич
Тренер Іван Юрич під час матчу. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Під керівництвом Юрича "вовки" зіграли 12 матчів у всіх турнірах, у яких здобули 4 перемоги при 5 поразках. Артем Довбик був основним футболістом команди за обох наставників.

Хто очолить "Рому"

За інформацією італійських журналістів, Даніеле Де Россі не повернеться до клубу. Вболівальники наполягають на призначенні цього тренера, але керівництво клубу не піде на такий крок.

Артем Довбик та Денис Попов
Захисник "Динамо" Попов ліг відпочити на спину Довбика. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Головним кандидатом на цю посаду є колишній наставник збірних Італії та Саудівської Аравії Роберто Манчіні. Він уже отримав пропозицію від "Роми", але поки не дав відповіді столичному клубу.

Нагадаємо, поєдинок за участю команди Артема Мілевського закінчився бійкою та травмою одного з її учасників.

Помер колишній боксер В'ячеслав Узелков — відомо, де та коли відбудеться похорон.

Артем Довбик ФК Рома (Рим) тренер футбол спорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:33 Зеленський назвав основні пакети допомоги від партнерів

20:30 Динамо в матчі з пенальті та видаленням здолало Полісся

20:20 Мороз повертається — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:54 Британський міністр зробив нову заяву про Крим та кордони України

19:26 Нищук пояснив, у чому успіх вистави "Конотопська відьма"

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:05 Ринок нерухомості у напрузі — що буде з цінами на квартири

18:38 Початок тижня не без сюрпризів — прогноз погоди у Львові завтра

18:33 Підвищення військового збору — які ризики для бізнесу

18:31 На Харківщині військові знищили гармату росіян — епічне відео

18:20 Росія готує масштабний наступ за участю КНДР — NYT

20:33 Зеленський назвав основні пакети допомоги від партнерів

20:30 Динамо в матчі з пенальті та видаленням здолало Полісся

20:20 Мороз повертається — синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:54 Британський міністр зробив нову заяву про Крим та кордони України

19:26 Нищук пояснив, у чому успіх вистави "Конотопська відьма"

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

19:05 Ринок нерухомості у напрузі — що буде з цінами на квартири

18:38 Початок тижня не без сюрпризів — прогноз погоди у Львові завтра

18:33 Підвищення військового збору — які ризики для бізнесу

18:31 На Харківщині військові знищили гармату росіян — епічне відео

18:20 Росія готує масштабний наступ за участю КНДР — NYT

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд