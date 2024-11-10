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Довбик прощается с Юричем — у Ромы будет новый тренер

10 ноября 2024 19:18
Станислав Костюк - Редактор
Юрич уволен из Ромы — кто возглавит римскую команду
Артем Довбик перед матчем "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/
Станислав Костюк - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик будет вынужден поработать под руководством уже третьего тренера в итальянской "Роме". Итальянский клуб уволил второго наставника подряд меньше, чем за полгода. 

Иван Юрич был уволен с поста главного тренера "Ромы", сообщает официальный сайт клуба. 

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Руководство итальянской "Ромы" 18 сентября уволило из-за плохих результатов команды Даниэле Де Росси. А уже 10 ноября был отправлен в отставку Иван Юрич. Повод для увольнения специалиста оказался тот же. 

Иван Юрич
Тренер Иван Юрич во время матча. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Под руководством Юрича "волки" сыграли 12 матчей во всех турнирах, в которых одержали 4 победы при 5 поражениях. Артем Довбик был основным футболистом команды при обоих наставниках. 

Кто возглавит "Рому" 

Согласно информации итальянских журналистов, Даниэле Де Росси не вернется в клуб. Болельщики настаивают на назначении этого тренера, но руководство клуба не пойдет на такой шаг. 

Артем Довбик и Денис Попов
Защитник "Динамо" Попов прилег отдохнуть на спину Довбика. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Главным кандидатом на эту должность является бывший наставник сборных Италии и Саудовской Аравии Роберто Манчини. Он уже получил предложение от "Ромы", но пока не дал ответ столичному клубу. 

Напомним, поединок с участием команды Артема Милевского закончился дракой и травмой одного из ее участников. 

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Артем Довбик ФК Рома (Рим) тренер футбол спорт

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