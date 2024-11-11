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Анчелотті виніс вердикт Луніну — скільки матчів зіграє українець

11 листопада 2024 13:31
Станіслав Костюк - Редактор
Анчелотті пояснив, скільки Лунін гратиме в основі Реалу
Андрій Лунін у матчі за "Реал". Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Андрій Лунін продовжує виходити на поле в основному складі мадридського "Реалу". Експерти та вболівальники хвалили воротаря після недавнього матчу "бланкос" у чемпіонаті Іспанії.

Головний тренер Карло Анчелотті вирішив, скільки ще поєдинків українець проведе у стартовому складі, повідомляє DefensaCentral.

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Тібо Куртуа продовжує відновлюватись від чергової травми. За відсутності бельгійського воротаря Андрій Лунін повернувся собі місце в основі "Реала". У недавньому матчі з "Осасуною" (4:0) він знову не пропустив жодного м'яча у свої ворота.

Андрій Лунін
Андрій Лунін вибиває м'яч ударом від воріт. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Як довго Лунін буде основним

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті, як і раніше, не вважає українцям футболістом стартового складу в тих випадках, коли Тібо Куртуа здатний грати. Італійський наставник зізнався членам свого тренерського штабу, що йому шкода знову садитиме Луніна на лаву запасних, проте це рішення є непохитним.

Свій наступний матч "Реал" зіграє у рамках Ла-Ліги у неділю, 24 листопада. Мадридська команда вирушить у гості до "Леганесу". Не виключено, що Куртуа на той час одужає і повернеться до основного складу. Проте вже взимку бельгійський воротар може перейти до "ПСЖ".

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спорт Реал Мадрид футбол Карло Анчелотті Андрій Лунін Тібо Куртуа

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