Довбик знову не зможе зіграти за збірну України

Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик найближчим часом може залишити табір національної команди. Футболіста турбує травма, є ризик посилити ушкодження.

Довбик може не зіграти у листопадових матчах за "синьо-жовтих", повідомляє Corriere dello Sport.

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Артем Довбик два останні тижні скаржився на біль у коліні. Проте обстеження в італійській "Ромі" не виявило проблем зі здоров'ям у 27-річного футболіста. У таборі збірної України форвард розповів про свій дискомфорт. Найближчим часом він пройде поглиблене медичне обстеження.

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик може не вийти на поле

Тренерський штаб збірної України ухвалить рішення про участь футболіста у листопадових матчах після того, як отримає результати обстеження. Велика ймовірність того, що Артем Довбик повернеться до "Роми" вже найближчими днями.

У сезоні 2024/2025 український форвард зіграв на клубному рівні 15 матчів, у яких забив шість голів.

Збірна України посідає останнє місце у своїй групі перед двома останніми турами Ліги Націй.

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