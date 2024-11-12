Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик готовий виїхати з табору збірної України — що відомо arrow

Довбик готовий виїхати з табору збірної України — що відомо

12 листопада 2024 14:51
Станіслав Костюк - Редактор
Довбик знову не зможе зіграти за збірну України
Артем Довбик перед матчем. Фото: instagram.com/officialasroma/
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик найближчим часом може залишити табір національної команди. Футболіста турбує травма, є ризик посилити ушкодження.

Довбик може не зіграти у листопадових матчах за "синьо-жовтих", повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Артем Довбик два останні тижні скаржився на біль у коліні. Проте обстеження в італійській "Ромі" не виявило проблем зі здоров'ям у 27-річного футболіста. У таборі збірної України форвард розповів про свій дискомфорт. Найближчим часом він пройде поглиблене медичне обстеження.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбик може не вийти на поле

Тренерський штаб збірної України ухвалить рішення про участь футболіста у листопадових матчах після того, як отримає результати обстеження. Велика ймовірність того, що Артем Довбик повернеться до "Роми" вже найближчими днями.

У сезоні 2024/2025 український форвард зіграв на клубному рівні 15 матчів, у яких забив шість голів.

Збірна України посідає останнє місце у своїй групі перед двома останніми турами Ліги Націй.

Нагадаємо, тренерський штаб "Реала" описав перспективи Андрія Луніна у мадридській команді.

У київському "Динамо" може з'явитися новий тренер, йдеться про іноземного фахівця.

В "Інгульці" розпочався новий конфлікт гравців із президентом клубу через виплату окладу.

Артем Довбик футбол Збірна України з футболу Ліга Націй спорт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

15:59 Міст через Дністровський лиман на Одещині відбудують — коли

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

15:59 Міст через Дністровський лиман на Одещині відбудують — коли

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку