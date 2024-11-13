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Трубін залишить Бенфіку вже влітку — куди перейде голкіпер

13 листопада 2024 10:46
Сергій Романчук - Редактор
Трубін готується перейти з Бенфіки в один із найкращих клубів Європи
Анатолій Трубін під час матчу чемпіонату Португалії. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Сергій Романчук - Редактор

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін влітку наступного року може залишити Португалію. На футболіста претендують одразу два відомі клуби.

"Бенфіка" збирається продати Трубіна та ще кілька гравців, повідомляє A Bola.

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Керівництво "Бенфіки" збирається змінити склад у разі, якщо португальська команда не зможе перемогти у національній першості за підсумками цього сезону. "Орли" активно працюватимуть на трансферному ринку. Однак, перед зміцненням складу клуб продасть деяких футболістів, які є лідерами команди.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Де гратиме Трубін

Орієнтовна трансферна вартість українського воротаря становить 25 млн євро, проте "Бенфіка" не продасть його дешевше, ніж за 30 млн євро. Існує кілька претендентів на Анатолія Трубіна.

За успіхами голкіпера стежать представники англійського "Манчестер Юнайтед" та італійського "Інтера". Наприкінці сезону обидві команди з різних причин поміняють воротарів. На "Олд Траффорд" незадоволені Андре Онана, "червоні дияволи" шукають йому заміну. Воротар "Інтера" Янн Зоммер є одним із найкращих гравців команди, але наприкінці сезону він збирається переїхати в один із клубів Саудівської Аравії.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Бенфіка" поки не отримувала конкретних пропозицій про трансфер Трубіна, але в португальському клубі не сумніваються, що вони скоро надійдуть.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Артем Довбик може виїхати з табору національної команди через травму.

У київському "Динамо" готуються замінити Олександра Шовковського, якщо команда не стане чемпіоном України.

футбол Анатолій Трубін Бенфіка спорт Футбол трансфери

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