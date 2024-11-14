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Забарний став кандидатом на перехід до одного з топклубів клубів

14 листопада 2024 10:49
Сергій Романчук - Редактор
Забарний став кандидатом на трансфер до англійського топклубу
Ілля Забарний під час пробіжки. Фото: instagram.com/uafukraine/
Сергій Романчук - Редактор

Футболіст збірної України Ілля Забарний найближчим часом може залишити "Борнмут". У послугах захисника зацікавлений амбіційніший англійський клуб.

Трансфер Забарного відбудеться або у січні, або у червні 2025 року, повідомляє Daily Mail.

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Ілля Забарний став одним із найкращих молодих захисників англійської Прем'єр-ліги після переходу в "Борнмут" у січні 2023 року. За останній сезон трансферна вартість українця зросла та досягла практично 25 млн євро. "Вишні" вже незабаром зможуть заробити великі гроші на трансфері 22-річного гравця.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у "Борнмуті". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Куди може піти Забарний

Клуби з Італії та Іспанії вже давно стежать за розвитком кар'єри футболіста, проте "Борнмут" поки що не отримував пропозицій щодо переходу захисника. Ситуація може змінитись на початку 2025 року.

У послугах Забарного зацікавлений "Манчестер Юнайтед". Новий головний тренер команди Рубен Аморім отримає в січні обмежений бюджет на посилення складу, більшість грошей буде витрачено на пошук нового захисника. "МЮ" готовий запропонувати за Іллю 24 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Забарний зіграв за "Борнмут" 11 матчів у всіх турнірах і поки що не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується до відходу з португальської "Бенфіки".

Футболіст італійської "Роми" Артем Довбик може пропустити матчі національної команди у Лізі Націй через травму.

спорт футбол Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут

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10:52 РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант

10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

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