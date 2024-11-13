Зінченко може втратити місце в основі Арсенала через прихід новачка

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лондонський "Арсенал" планує активно працювати на зимовому трансферному ринку. Зміни у складі команди можуть торкнутися позиції, де виступає захисник збірної України Олександр Зінченко.

"Каноніри" хочуть підписати нового лівого захисника, повідомляє Daily Mail.

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Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Арсенал" може продати польського захисника Якуба Ківьора. У послугах 24-річного футболіста зацікавлені італійські та іспанські гранди. "Каноніри" хочуть заробити на продажі гравця 20 млн євро — стільки "каноніри" заплатили за нього два роки тому.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто замінить Ківьора

Польський футболіст є прямим конкурентом Олександра Зінченка. Він також грає на позиції лівого захисника. Проте відхід Ківьора не означає, що українець стабільно виходитиме в основному складі.

"Каноніри" цікавляться захисником "Барселони" Алехандро Бальде. Каталонці можуть продати гравця, оскільки у команді є кому грати на лівому фланзі. До того ж каталонцям потрібні гроші.

Алехандро Бальде у "Барселоні". Фото: Reuters/Susana Vera

При цьому важливо зазначити, що Зінченко може зіграти не лише зліва в обороні, а й на інших позиціях, зокрема у центрі поля.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до сфери інтересів відомих клубів.

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