Зінченко може втратити місце в основі Арсенала через прихід новачка

Зінченко може втратити місце в основі Арсенала через новачка
Лондонський "Арсенал" планує активно працювати на зимовому трансферному ринку. Зміни у складі команди можуть торкнутися позиції, де виступає захисник збірної України Олександр Зінченко.
"Каноніри" хочуть підписати нового лівого захисника, повідомляє Daily Mail.
Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Арсенал" може продати польського захисника Якуба Ківьора. У послугах 24-річного футболіста зацікавлені італійські та іспанські гранди. "Каноніри" хочуть заробити на продажі гравця 20 млн євро — стільки "каноніри" заплатили за нього два роки тому.
Хто замінить Ківьора
Польський футболіст є прямим конкурентом Олександра Зінченка. Він також грає на позиції лівого захисника. Проте відхід Ківьора не означає, що українець стабільно виходитиме в основному складі.
"Каноніри" цікавляться захисником "Барселони" Алехандро Бальде. Каталонці можуть продати гравця, оскільки у команді є кому грати на лівому фланзі. До того ж каталонцям потрібні гроші.
При цьому важливо зазначити, що Зінченко може зіграти не лише зліва в обороні, а й на інших позиціях, зокрема у центрі поля.
Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін увійшов до сфери інтересів відомих клубів.
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