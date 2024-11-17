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Селезньов розповів, чи планує стати тренером

17 листопада 2024 11:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Євген Селезньов розповів про плани у футболі після Дніпра-1
Євген Селезньов. Фото: СК "Дніпро-1"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній гравець збірної України Євген Селезньов хоче залишитись працювати в футболі. Тому після "Дніпра-1" збирається шукати нову команду.

При цьому, його не цікавить тренерська робота, передає кореспондент Новини.LIVE з заходу, який було організовано Асоціацією спортивних журналістів Дніпропетровської області АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Євген Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Ким хоче працювати Селезньов

За словами Селезньова, він бачить себе у футболі, оскільки він в ньому може насолоджуватися та знає, що підсказати.

"Взагалі, я бачу себе у футболі. Я не уявляю, що буде, якщо цього не станеться. Це моє життя, моя мета — насолоджуватися і допомагати тим, що знаю. Тренером? Ні, наврядчи", — сказав Євген.

Також колишній футболіст розповів про досвід, який він вже отримав під час проби в "Дніпрі-1".

Селезньов поділився, що йому дуже сподобався період у "Дніпрі-1", адже це був корисний досвід переходу від футболіста на інший рівень. Він зазначив, що цей процес змінює підхід до сприйняття гри.

"Ти маєш по-іншому дивитися на футбол. Раніше я бачив Ротаня, який просто мав віддати пас чи забити. А зараз розумію, що все починається з передачі, яка запускає цілий ланцюг подій. 

Поза полем ти повинен розуміти кожного футболіста. Кожен з них — це особистість. Ти маєш знайти ключ до кожного. Спілкуватися, розуміти, який у нього настрій і чому. 

Це потрібно об’єднувати. Для мене емоційний стан значно важливіший за фізичний. Бо фізичне можна надолужити, а емоції просто так не візьмеш", — сказав Селезньов.

За свою кар’єру Євген грав за "Шахтар", київський "Арсенал", "Дніпро", "Кубань", "Карабюкспор", "Акхісар", "Малагу", "Бураспор", "Колос" та "Минай".

Селезньов за кар’єру зіграв 58 матчів за збірну України, де забив 11 м’ячів.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" моде підписати захисника збірної України та "Борнмута" Іллю Забарного.

Київське "Динамо" поверне з оренди у "Зорі" гравця, який замінить Володимира Бражка.

футбол Дніпро УПЛ Дніпро-1 Євген Селезньов

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