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Динамо достроково поверне з оренди талановитого вихованця

16 листопада 2024 06:27
Станіслав Костюк - Редактор
Динамо взимку поверне Яцика з оренди у Зорі
Олександр Яцик під час атаки. Фото: instagram.com/yatsyk5/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво київського "Динамо" збирається повернути до команди одного зі своїх вихованців. Олександр Яцик знову одягне біло-синю футболку у січні наступного року.

Півзахисник забезпечив собі другий шанс у столичній команді, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Найближчим часом у складі "Динамо" відбудуться зміни. Одразу два гравці київської команди можуть перейти до інших клубів. Йдеться про Миколу Шапаренка та Володимира Бражка, які проводять у складі "біло-синіх" своїх останні сезони.

Олександр Яцик
Олександр Яцик у футболці "Зорі". Фото: instagram.com/yatsyk5/

Повернення Яцика

У "Динамо" вже визначилися із заміною для Бражка. Кияни достроково повернуть з оренди у луганській "Зорі" Олександра Яцика, який є вихованцем столичного клубу. Талант молодого гравця відзначав ще Мірча Луческу, який саме в ньому спочатку бачив заміну Сергію Сидорчуку.

Олександр Яцик добре себе виявив у матчі у складі "Зорі", і тренерський штаб "Динамо" зацікавлений у цьому футболісті. У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник зіграв 12 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" має намір підписати колишнього футболіста "Динамо".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прибрав із заявки національної команди одного із захисників "Динамо".

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ

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