Динамо взимку поверне Яцика з оренди у Зорі

Олександр Яцик під час атаки. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Керівництво київського "Динамо" збирається повернути до команди одного зі своїх вихованців. Олександр Яцик знову одягне біло-синю футболку у січні наступного року.

Півзахисник забезпечив собі другий шанс у столичній команді, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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Найближчим часом у складі "Динамо" відбудуться зміни. Одразу два гравці київської команди можуть перейти до інших клубів. Йдеться про Миколу Шапаренка та Володимира Бражка, які проводять у складі "біло-синіх" своїх останні сезони.

Олександр Яцик у футболці "Зорі". Фото: instagram.com/yatsyk5/

Повернення Яцика

У "Динамо" вже визначилися із заміною для Бражка. Кияни достроково повернуть з оренди у луганській "Зорі" Олександра Яцика, який є вихованцем столичного клубу. Талант молодого гравця відзначав ще Мірча Луческу, який саме в ньому спочатку бачив заміну Сергію Сидорчуку.

Олександр Яцик добре себе виявив у матчі у складі "Зорі", і тренерський штаб "Динамо" зацікавлений у цьому футболісті. У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник зіграв 12 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу.

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