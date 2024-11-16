Динамо зимой вернет Яцыка из аренды в Заре

Александр Яцык во время атаки. Фото: instagram.com/yatsyk5/

Руководство киевского "Динамо" собирается вернуть в команду одного из своих воспитанников. Александр Яцык снова наденет бело-синюю футболку в январе следующего года.

Полузащитник обеспечил себе второй шанс в столичной команде, сообщает Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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В ближайшее время в составе "Динамо" произойдут изменения. Сразу два игрока киевской команды могут перейти в другие клубы. Речь идет о Николае Шапаренко и Владимире Бражко, которые проводят в составе "бело-синих" своих последние сезоны.

Александр Яцык в футболке "Зари". Фото: instagram.com/yatsyk5/

Возвращение Яцыка

В "Динамо" уже определились с заменой для Бражко. Киевляне досрочно вернут из аренды в луганской "Заре" Александра Яцыка, который является воспитанником столичного клуба. Талант молодого игрока отмечал еще Мирча Луческу, который именно в нем изначально видел замену Сергею Сидорчуку.

Александр Яцык хорошо себя проявил в матче в составе "Зари", и тренерский штаб "Динамо" заинтересован в этом футболисте. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" собирается подписать бывшего футболиста "Динамо".

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