Ребров отправил в Киев защитника сборной Украины и вызвал дебютанта

Алексей Сыч перед матчем молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/sycholeksii/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал изменение в составе национальной команды. В лагерь "сине-желтых" приехал еще один потенциальный дебютант.

Ребров вызвал в сборную Украины бывшего футболиста молодежной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

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Защитник сборной Украины Александр Тымчик покинул лагерь "сине-желтых" и вернулся в киевское "Динамо". Причины этого решения тренерского штаба национальной команды не известны. Не исключено, что Тымчик получил травму.

Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кто вызван в сборную Украины

Футболиста "Динамо" в заявке национальной команды заменил 23-летний Алексей Сыч. Воспитанник львовских "Карпат" с 2020 года выступает за "Рух", где стал одним из лидеров команды. Бывший футболист молодежной сборной Украины может сыграть справа и в центре обороны.

В субботу, 16 ноября, сборная Украины встретится в 19:00 с Грузией в матче пятого тура Лиги Наций. Перед поединком команда Сергея Реброва занимает последнее место в своем квартете, но "сине-желтые" не утратили шансы на повышение в классе.

Напомним, другой защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком английского топ-клуба.

Тем временем Анатолий Трубин готовится к трансферу в один из лучших клубов Европы.