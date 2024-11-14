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Ребров срочно вызвал в сборную Украины еще одного дебютанта

14 ноября 2024 11:17
Станислав Костюк - Редактор
Ребров отправил в Киев защитника сборной Украины и вызвал дебютанта
Алексей Сыч перед матчем молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/sycholeksii/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал изменение в составе национальной команды. В лагерь "сине-желтых" приехал еще один потенциальный дебютант. 

Ребров вызвал в сборную Украины бывшего футболиста молодежной команды, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Защитник сборной Украины Александр Тымчик покинул лагерь "сине-желтых" и вернулся в киевское "Динамо". Причины этого решения тренерского штаба национальной команды не известны. Не исключено, что Тымчик получил травму. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кто вызван в сборную Украины 

Футболиста "Динамо" в заявке национальной команды заменил 23-летний Алексей Сыч. Воспитанник львовских "Карпат" с 2020 года выступает за "Рух", где стал одним из лидеров команды. Бывший футболист молодежной сборной Украины может сыграть справа и в центре обороны. 

В субботу, 16 ноября, сборная Украины встретится в 19:00 с Грузией в матче пятого тура Лиги Наций. Перед поединком команда Сергея Реброва занимает последнее место в своем квартете, но "сине-желтые" не утратили шансы на повышение в классе. 

 

Напомним, другой защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком английского топ-клуба. 

Тем временем Анатолий Трубин готовится к трансферу в один из лучших клубов Европы. 

 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Рух Львов

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