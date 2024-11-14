Ребров відправив до Києва захисника збірної України та викликав дебютанта

Олексій Сич перед матчем молодіжної збірної України Фото: instagram.com/sycholeksii/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив зміну у складі національної команди. До табору "синьо-жовтих" приїхав ще один потенційний дебютант.

Ребров викликав до збірної України колишнього футболіста молодіжної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Захисник збірної України Олександр Тимчик залишив табір "синьо-жовтих" та повернувся до київського "Динамо". Причин цього рішення тренерського штабу національної команди не відомі. Не виключено, що Тимчик зазнав травми.

Сергій Ребров у збірній України. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Хто викликаний до збірної України

Футболіста "Динамо" у заявці національної команди замінив 23-річний Олексій Сич. Вихованець львівських "Карпат" із 2020 року виступає за "Рух", де став одним із лідерів команди. Колишній футболіст молодіжної збірної України може зіграти праворуч і у центрі оборони.

У суботу, 16 листопада, збірна України зустрінеться о 19:00 із Грузією у матчі п'ятого туру Ліги Націй. Перед поєдинком команда Сергія Реброва посідає останнє місце у своєму квартеті, але "синьо-жовті" не втратили шансів на підвищення у класі.

Нагадаємо, інший захисник збірної України Ілля Забарний може стати гравцем англійського топклубу.

Тим часом Анатолій Трубін готується до трансферу до одного з найкращих клубів Європи.