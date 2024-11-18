Євген Селезньов порівняв себе з Русланом Ротанем у якості тренера

Євген Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов ще не визначився з тим, де він хоче працювати. При цьому він зрівняв себе та головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня.

Про порівняння себе з Ротанем Селезньов розповів кореспонденту Новини.LIVE з заходу, який було організовано Асоціацією спортивних журналістів Дніпропетровської області АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Чому Селезньов не буде тренером

За словами Селезньова, він вчиться, щоб краще розумітися в діяльності тренером. При цьому він ніколи не планує тренувати команду.

Селезньов навів приклад щодо того, чому Ротань став хорошим тренером, а він не буде.

"Для мене це трохи по-іншому. Я бачу, що та як взяти у Руслана Петровича. Він більш спокійний. Він більш скурпульозний. Я ж трохи розгильдяєм був.

Для мене емоції — це двигун. Для мене важливе спілкування, пояснення. Це більше за мене. Чим кожного дня розбирати тренування. Я не настільки ментально готовий для цього", — сказав Селезньов.

Також Євген розповів, що надалі не хоче бути ні коментатором, ні експертом на телебаченні, оскільки не навчався для такої роботи.

Нагадаємо, Селезньов розповів, що ніколи не буде головним тренером.

Також Селезньов прокоментував можливий конфлікт з фанатами "Дніпра" через роботу в "Дніпрі-1".