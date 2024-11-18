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Селезньов розповів, чому з Ротаня вийшов хороший тренер

18 листопада 2024 07:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Євген Селезньов порівняв себе з Русланом Ротанем у якості тренера
Євген Селезньов. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній футболіст "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов ще не визначився з тим, де він хоче працювати. При цьому він зрівняв себе та головного тренера "Олександрії" Руслана Ротаня.

Про порівняння себе з Ротанем Селезньов розповів кореспонденту Новини.LIVE з заходу, який було організовано Асоціацією спортивних журналістів Дніпропетровської області АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Чому Селезньов не буде тренером

За словами Селезньова, він вчиться, щоб краще розумітися в діяльності тренером. При цьому він ніколи не планує тренувати команду.

Селезньов навів приклад щодо того, чому Ротань став хорошим тренером, а він не буде.

"Для мене це трохи по-іншому. Я бачу, що та як взяти у Руслана Петровича. Він більш спокійний. Він більш скурпульозний. Я ж трохи розгильдяєм був.

Для мене емоції — це двигун. Для мене важливе спілкування, пояснення. Це більше за мене. Чим кожного дня розбирати тренування. Я не настільки ментально готовий для цього", — сказав Селезньов.

Також Євген розповів, що надалі не хоче бути ні коментатором, ні експертом на телебаченні, оскільки не навчався для такої роботи.

Нагадаємо, Селезньов розповів, що ніколи не буде головним тренером.

Також Селезньов прокоментував можливий конфлікт з фанатами "Дніпра" через роботу в "Дніпрі-1".

футбол Дніпро Дніпро-1 Руслан Ротань Євген Селезньов

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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06:01 Ощадбанк змінює умови обслуговування деяких карток з 1 грудня

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