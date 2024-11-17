Селезньов відповів на критику фанатів за роботу в померлому Дніпрі-1

Євген Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Колишній гравець "Дніпра" Євген Селезньов після завершення футбольної кар’єри пішов працювати в менеджмент "Дніпра-1". Це викликало невдоволення фанатів "Дніпра".

Про ситуацію з невдоволенням фанатів "Дніпра" Селезньов прокоментував кореспонденту Новини.LIVE з заходу, який було організовано Асоціацією спортивних журналістів Дніпропетровської області АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Євген Селезньов. Фото: instagram.com/e_seleznev/

Що Селезньов думав про реакцію уболівальників "Дніпра"

Селезньов розповів, що після переїзду в "Дніпро-1" він зателефонував лідерам фанатів "Дніпра" та сказав їм, що принесе користь місту, хоча розуміє, що це може бути неприємно.

Євген вважає, що не вчиняв погано, попри критику, адже він нікого не зрадив і нічого не забрав.

"Коли я переходив у "Дніпро-1", я зателефонував людям, з якими дружу, з лідерами "Дніпра". Я сказав, що бачу це так: "Я принесу користь цьому місту".

Я розумію, що для вас це може бути не дуже приємно, але я обираю користь для країни, для цього міста. Тому я не вбачаю в цьому нічого поганого.

Хтось мене критикує, але я ж не долар, щоб усім подобатися. Найголовніше, що я прокидаюся і мені не соромно дивитися в дзеркало. Я нікого не зрадив і нічого в когось не забирав", — сказав Селезньов.

Нагадаємо, Селезньов розповів, що планує залишитися в футболі та відреагував на можливість бути тренером.

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