Селезнев ответил на критику фанатов за работу в умершем Днепре-1

Евгений Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Бывший игрок "Днепра" Евгений Селезнев после завершения футбольной карьеры пошел работать в менеджмент "Днепра-1". Это вызвало недовольство фанатов "Днепра".

О ситуации с недовольством фанатов "Днепра" Селезнев прокомментировал корреспонденту Новини.LIVE с мероприятия, организованного Ассоциацией спортивных журналистов Днепропетровской области АСЖДО — Sport Media Club Dnipro.

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Евгений Селезнев. Фото: instagram.com/e_seleznev/

Что Селезнев думал о реакции болельщиков "Днепра"

Селезнев рассказал, что после переезда в "Днепр-1" он позвонил лидерам фанатского движения "Днепра" и сказал им, что принесет пользу городу, хотя понимает, что это может быть им неприятно.

Евгений считает, что не поступал плохо, несмотря на критику, ведь он никого не предал и ничего не забрал.

"Когда я переходил в "Днепр-1", я позвонил людям, с которыми дружу, с лидерами "Днепра". Я сказал, что вижу это так: "Я принесу пользу этому городу".

Я понимаю, что вам это может быть не очень приятно, но я выбираю пользу для страны, для этого города. Потому я не вижу в этом ничего плохого.

Кто меня критикует, но я же не доллар, чтобы всем нравиться. Самое главное, что я просыпаюсь и мне не стыдно смотреть в зеркало. Я никого не изменил и ничего у кого-то не забирал", — сказал Селезнев.

Напомним, Селезнев рассказал, что планирует остаться в футболе и отреагировал на возможность быть тренером.

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