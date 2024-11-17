Киевское Динамо может потерять троих воспитанников летом 2025 года

Виталий Буяльский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом может остаться без трех футболистов. Все эти игроки являются воспитанниками клуба, которые уже давно играют в клубе.

Об этом сообщил YouTube-канал Виктора Вацко.

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По информации источника, летом 2025 года контракты с "Динамо" закончатся у капитана Виталия Буяльского и полузащитников Александра Андриевского и Владимира Шепелева.

"Может, еще кто-то, но я точно помню троих. Там уже нужно будет принимать решение руководству и тренерскому штабу "Динамо", с кем продолжать, с кем не продолжать, с кем заходить в будущее", — сказал Вацко.

Буяльский, которому 31 год, в этом сезоне провел 18 матчей, где забил три гола. Футболист оценивается изданием "Трансфермаркта" в 5 млн евро.

В 11 матчах за "Динамо" сыграл 30-летний Андриевский. Результативными действиями не отличался. Футболиста оценивают в 1,5 млн евро.

Шевелев в свои 27 лет из-за травм в этом сезоне всего раз вышел на замену. Игрок был оценен в 1,5 млн евро.

Напомним, футбольный клуб из Манчестера может подписать защитника сборной Украины Илью Забарного.

Киевское "Динамо" вернет из аренды у "Зари" опорного полузащитника Александра Яцыка.