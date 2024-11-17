Київське Динамо може втратити трьох вихованців улітку 2025-го року

Динамо влітку залишать капітан і два досвідчені гравці
Київське "Динамо" влітку може залишитись без трьох футболістів. Всі ці гравці є вихованцями клубу, які вже давно грають у клубі.
Про це повідомив YouTube-канал Віктора Вацко.
Хто може залишити "Динамо"
За інформацією джерела, влітку 2025 року контракти з "Динамо" закінчаться у капітана Віталія Буяльського та півзахисників Олександра Андрієвського і Володимира Шепелєва.
"Може, ще хтось, але я точно пригадую трьох. Там вже потрібно буде приймати рішення керівництву і тренерському штабу "Динамо", з ким продовжувати, з ким не продовжувати, з ким заходити в майбутнє", — сказав Вацко.
Буяльський, якому 31 рік, цього сезону провів 18 матчів, в яких забив три голи. Футболіст оцінюється виданням "Трансфермаркт" в 5 млн євро.
У 11 матчах за "Динамо" зіграв 30-річний Андрієвський. Результативними діями не відзначався. Футболіста оцінюють в 1,5 млн євро.
Шевелєв у свої 27 років через травми цього сезону лише раз вийшов на заміну. Гравця оцінили в 1,5 млн євро.
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