Київське Динамо може втратити трьох вихованців улітку 2025-го року

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку може залишитись без трьох футболістів. Всі ці гравці є вихованцями клубу, які вже давно грають у клубі.

Про це повідомив YouTube-канал Віктора Вацко.

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За інформацією джерела, влітку 2025 року контракти з "Динамо" закінчаться у капітана Віталія Буяльського та півзахисників Олександра Андрієвського і Володимира Шепелєва.

"Може, ще хтось, але я точно пригадую трьох. Там вже потрібно буде приймати рішення керівництву і тренерському штабу "Динамо", з ким продовжувати, з ким не продовжувати, з ким заходити в майбутнє", — сказав Вацко.

Буяльський, якому 31 рік, цього сезону провів 18 матчів, в яких забив три голи. Футболіст оцінюється виданням "Трансфермаркт" в 5 млн євро.

У 11 матчах за "Динамо" зіграв 30-річний Андрієвський. Результативними діями не відзначався. Футболіста оцінюють в 1,5 млн євро.

Шевелєв у свої 27 років через травми цього сезону лише раз вийшов на заміну. Гравця оцінили в 1,5 млн євро.

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