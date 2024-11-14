Бывшая жена Артема Кравца восхитила пляжным образом в соцсетях

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Бывшая жена футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца любит эпатировать публику в соцсетях. Для этого у девушки имеются все необходимые данные.

В своей последней публикации в Instagram Анна Кравец предстала в пляжном образе.

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Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Кравец поразила своей красотой

Бывшая жена новоиспеченного функционера "Динамо" сделала фото в спортивной юбке, а ее грудь была прикрыта верхом купальника.

Отметим, что фото было сделано в теплых странах. Либо сейчас Анна с детьми там находится на отдыхе, либо они сейчас проживают там, либо фото было сделано раньше, чем публиковалось.

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Анна Кравец. Фото: instagram.com/annakravets_/

Артем Кравец, который является уроженцем Каменского, играл за "Динамо" Киев, "Арсенал" Киев, немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".

На текущий момент Кравец работает в родном "Динамо", где занимается футбольной академией и скаутингом.

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