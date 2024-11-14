Бывшая жена Артема Кравца восхитила пляжным образом в соцсетях

Бывшая жена звезды Динамо предстала в ярком образе — фото
Бывшая жена футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Кравца любит эпатировать публику в соцсетях. Для этого у девушки имеются все необходимые данные.
В своей последней публикации в Instagram Анна Кравец предстала в пляжном образе.
За время, когда муж был популярным, и благодаря своей красоте Анна смогла собрать в Instagram 39 тысяч фолловеров.
Кравец поразила своей красотой
Бывшая жена новоиспеченного функционера "Динамо" сделала фото в спортивной юбке, а ее грудь была прикрыта верхом купальника.
Отметим, что фото было сделано в теплых странах. Либо сейчас Анна с детьми там находится на отдыхе, либо они сейчас проживают там, либо фото было сделано раньше, чем публиковалось.
Артем Кравец, который является уроженцем Каменского, играл за "Динамо" Киев, "Арсенал" Киев, немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор", "Коньяспор" и "Сакаръяспор".
На текущий момент Кравец работает в родном "Динамо", где занимается футбольной академией и скаутингом.
Напомним, ранее девушка футболиста "Динамо" рассказала, сколько зарабатывает ее парень.
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