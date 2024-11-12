Девушка Волошина назвала зарплату футболиста Динамо

Лиза Кандыба на матче "Динамо". Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Футболист молодежной сборной Украины Назар Волошин уже три года состоит в отношениях с известной моделью Лизой Кандыбой. Девушка рассказала, что ее привлекло в молодом спортсмене.

Кандыба откровенно ответила на вопросы украинского блогера о деньгах и дорогих автомобилях.

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Назар Волошин и Лиза Кандыба уже три года живут вместе. Девушка старше футболиста на шесть лет, но это не мешает паре быть счастливой. Модель опровергла тезис о том, что ее привлекает в избраннике только его перспективность.

Лиза Кандыба и Назар Волошин. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Сколько зарабатывает Волошин

Лиза Кандыба заявила, что для комфортной жизни ей необходима тысяча долларов ежемесячно. При этом девушка отказалась отвечать, сколько зарабатывает 21-летний футболист "Динамо". Однако модель подтвердила, что спортсмен ее обеспечивает, пара умудряется даже откладывать деньги. А средства на "карманные расходы" Лиза зарабатывает с помощью своего блога.

Лиза Кандыба во время занятий спортом. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Кандыба заявила, что не ставит финансовую составляющую во главу отношений. Она напомнила, что когда начала встречать с Волошиным, он мало зарабатывал. Однако Лиза назвала свою слабость, которой оказались люксовые автомобили. Она отдает предпочтение маркам немецкого автопрома.

В сезоне 2024/2025 Назар Волошин сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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