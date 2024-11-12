Ребров откровенно рассказал об отношениях с Ярмоленко и Степаненко

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал кадровые изменения в национальной команде. В ближайших матчах в ее составе может дебютировать Егор Ярмолюк.

Ребров признался, почему ему приходится вызывать новых футболистов в команду, в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

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Наставник сборной Украины поделился подробностями того, как формируется список игроков, которых вызывают на матчи. Он должен быть сформирован за несколько недель до поединков. Однако за это время клубы, в которых выступают футболисты, могут провести несколько матчей, в которых игроки не застрахованы от травм.

Сергей Ребров во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Омоложение состава сборной Украины

Сергей Ребров уже вызвал в национальную команду футболистов, которые дебютировали в ее составе в октябрьских матчах. Тренер положительно оценил игру Ивана Калюжного и вызвал на поединки Лиги Наций в ноябре игрока "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Наставник объяснил, что молодежный состав "сине-желтых" в это время не проводит официальные матчи, а главная команда страны заинтересована в обновлении состава и конкуренции на той позиции, на которой выступает Ярмолюк.

Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал в команду Андрея Ярмоленко, а Тарас Степаненко оказался только в резервном списке. Тренер хочет увидеть возможности новых футболистов, на которых мог бы рассчитывать в будущем. Ноябрьские матчи Лиги Наций являются последним шансов это сделать.

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