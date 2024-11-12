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Ребров назвал проблему, с которой столкнулся в сборной Украины

12 ноября 2024 09:41
Станислав Костюк - Редактор
Ребров откровенно рассказал об отношениях с Ярмоленко и Степаненко
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал кадровые изменения в национальной команде. В ближайших матчах в ее составе может дебютировать Егор Ярмолюк. 

Ребров признался, почему ему приходится вызывать новых футболистов в команду, в интервью YouTube-каналу "Пряма червона". 

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Наставник сборной Украины поделился подробностями того, как формируется список игроков, которых вызывают на матчи. Он должен быть сформирован за несколько недель до поединков. Однако за это время клубы, в которых выступают футболисты, могут провести несколько матчей, в которых игроки не застрахованы от травм. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Омоложение состава сборной Украины 

Сергей Ребров уже вызвал в национальную команду футболистов, которые дебютировали в ее составе в октябрьских матчах. Тренер положительно оценил игру Ивана Калюжного и вызвал на поединки Лиги Наций в ноябре игрока "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Наставник объяснил, что молодежный состав "сине-желтых" в это время не проводит официальные матчи, а главная команда страны заинтересована в обновлении состава и конкуренции на той позиции, на которой выступает Ярмолюк. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал в команду Андрея Ярмоленко, а Тарас Степаненко оказался только в резервном списке. Тренер хочет увидеть возможности новых футболистов, на которых мог бы рассчитывать в будущем. Ноябрьские матчи Лиги Наций являются последним шансов это сделать. 

Сборную Украины ждет два выездных матча: 16 ноября против Грузии и 19 ноября с Албанией. 

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский может досрочно покинуть свой пост. 

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк спровоцировал скандал с футболистами. 

Карло Анчелотти назвал количество матчей, в который Андрей Лунин выйдет в основе мадридского "Реала". 

Сергей Ребров футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций спорт

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