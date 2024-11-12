Ребров откровенно рассказал об отношениях с Ярмоленко и Степаненко

Ребров назвал проблему, с которой столкнулся в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал кадровые изменения в национальной команде. В ближайших матчах в ее составе может дебютировать Егор Ярмолюк.
Ребров признался, почему ему приходится вызывать новых футболистов в команду, в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".
Наставник сборной Украины поделился подробностями того, как формируется список игроков, которых вызывают на матчи. Он должен быть сформирован за несколько недель до поединков. Однако за это время клубы, в которых выступают футболисты, могут провести несколько матчей, в которых игроки не застрахованы от травм.
Омоложение состава сборной Украины
Сергей Ребров уже вызвал в национальную команду футболистов, которые дебютировали в ее составе в октябрьских матчах. Тренер положительно оценил игру Ивана Калюжного и вызвал на поединки Лиги Наций в ноябре игрока "Брентфорда" Егора Ярмолюка. Наставник объяснил, что молодежный состав "сине-желтых" в это время не проводит официальные матчи, а главная команда страны заинтересована в обновлении состава и конкуренции на той позиции, на которой выступает Ярмолюк.
Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал в команду Андрея Ярмоленко, а Тарас Степаненко оказался только в резервном списке. Тренер хочет увидеть возможности новых футболистов, на которых мог бы рассчитывать в будущем. Ноябрьские матчи Лиги Наций являются последним шансов это сделать.
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