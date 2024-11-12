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Ребров назвав проблему, з якою зіткнувся у збірній України

12 листопада 2024 09:41
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров відверто розповів про стосунки з Ярмоленком та Степаненком
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував кадрові зміни у національній команді. У найближчих матчах у її складі може дебютувати Єгор Ярмолюк.

Ребров зізнався, чому йому доводиться викликати нових футболістів у команду в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".

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Наставник збірної України поділився подробицями того, як формується список гравців, яких викликають на матчі. Він має бути сформований за кілька тижнів до поєдинків. Проте за цей час клуби, в яких виступають футболісти, можуть провести декілька матчів, у яких гравці не застраховані від травм.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Омолодження складу збірної України

Сергій Ребров вже викликав до національної команди футболістів, які дебютували у її складі у жовтневих матчах. Тренер позитивно оцінив гру Івана Калюжного та викликав на поєдинки Ліги Націй у листопаді гравця "Брентфорда" Єгора Ярмолюка. Наставник пояснив, що молодіжний склад "синьо-жовтих" у цей час не проводить офіційних матчів, а головна команда країни зацікавлена в оновленні складу та конкуренції на тій позиції, на якій виступає Ярмолюк.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Сергій Ребров пояснив, чому не викликав до команди Андрія Ярмоленка, а Тарас Степаненко опинився лише у резервному списку. Тренер хоче побачити можливості нових футболістів, на яких міг би розраховувати на майбутнє. Листопадові матчі Ліги Націй є останнім шансом це зробити.

Збірну України чекає два виїзні матчі: 16 листопада проти Грузії та 19 листопада з Албанією.

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Сергій Ребров футбол Збірна України з футболу Ліга Націй спорт

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