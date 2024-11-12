Ребров відверто розповів про стосунки з Ярмоленком та Степаненком

Ребров назвав проблему, з якою зіткнувся у збірній України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував кадрові зміни у національній команді. У найближчих матчах у її складі може дебютувати Єгор Ярмолюк.
Ребров зізнався, чому йому доводиться викликати нових футболістів у команду в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона".
Наставник збірної України поділився подробицями того, як формується список гравців, яких викликають на матчі. Він має бути сформований за кілька тижнів до поєдинків. Проте за цей час клуби, в яких виступають футболісти, можуть провести декілька матчів, у яких гравці не застраховані від травм.
Омолодження складу збірної України
Сергій Ребров вже викликав до національної команди футболістів, які дебютували у її складі у жовтневих матчах. Тренер позитивно оцінив гру Івана Калюжного та викликав на поєдинки Ліги Націй у листопаді гравця "Брентфорда" Єгора Ярмолюка. Наставник пояснив, що молодіжний склад "синьо-жовтих" у цей час не проводить офіційних матчів, а головна команда країни зацікавлена в оновленні складу та конкуренції на тій позиції, на якій виступає Ярмолюк.
Сергій Ребров пояснив, чому не викликав до команди Андрія Ярмоленка, а Тарас Степаненко опинився лише у резервному списку. Тренер хоче побачити можливості нових футболістів, на яких міг би розраховувати на майбутнє. Листопадові матчі Ліги Націй є останнім шансом це зробити.
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