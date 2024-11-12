Дівчина Волошина назвала зарплату футболіста Динамо

Ліза Кандиба на матчі "Динамо". Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Футболіст молодіжної збірної України Назар Волошин уже три роки перебуває у відносинах із відомою моделлю Лізою Кандибою. Дівчина розповіла, що її привабило у молодому спортсмені.

Кандиба відверто відповіла на запитання українського блогера про гроші та дорогі автомобілі.

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Назар Волошин та Ліза Кандиба вже три роки живуть разом. Дівчина старша за футболіста на шість років, але це не заважає парі бути щасливою. Модель спростувала тезу про те, що її приваблює в обранці лише його перспективність.

Ліза Кандиба та Назар Волошин. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Скільки заробляє Волошин

Ліза Кандиба заявила, що для комфортного життя їй потрібна тисяча доларів щомісяця. При цьому дівчина відмовилася відповідати, скільки заробляє 21-річний футболіст "Динамо". Однак модель підтвердила, що спортсмен її забезпечує, пара примудряється навіть відкладати гроші. А кошти на кишенькові витрати Ліза заробляє за допомогою свого блогу.

Ліза Кандиба під час занять спортом. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Кандиба заявила, що не ставить фінансову частину як головний елемент відносин. Вона нагадала, що коли почала зустрічати із Волошиним, він мало заробляв. Проте Ліза назвала свою слабкість, якою виявились люксові автомобілі. Вона віддає перевагу маркам німецького автопрому.

У сезоні 2024/2025 Назар Волошин зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив три результативні передачі.

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