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Колишня дружина зірки Динамо постала в яскравому образі — фото

14 листопада 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Колишня дружина Артема Кравця захопила пляжним образом в соцмережах
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишня дружина футболіста київського "Динамо" та збірної України Артема Кравця любить етапувати публіку у соцмережах. Для цього дівчина має всі необхідні дані.

У своїй останній публікації в Instagram Ганна Кравець постала у пляжному образі.

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Ганна Кравець
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Кравець вразила своєю красою

Колишня дружина новоспеченого функціонера "Динамо" зробила фото у спортивній спідниці, а її груди були прикриті верхом купальника.

Зазначимо, що фото було зроблено у теплих країнах. Або зараз Ганна з дітьми там перебуває на відпочинку, або вони зараз проживають там, або фото було зроблено раніше, ніж публікувалося.

Ганна Кравець
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/
Ганна Кравець
Ганна Кравець. Фото: instagram.com/annakravets_/

Артем Кравець, який є уродженцем Кам'янського, грав за "Динамо" Київ, "Арсенал" Київ, німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар'яспор".

Наразі Кравець працює у рідному "Динамо", де займається футбольною академією і скаутингом.

Нагадаємо, раніше дівчина футболіста "Динамо" розповіла, скільки заробляє її хлопець.

Найкрасивіша футболістка у світі роздяглася, щоб показати передплатникам образ диявола.

футбол Збірна України з футболу Динамо Артем Кравець дружини футболістів

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