Ребров может уступить место тренера сборной Украины иностранцу

Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Во главе сборной Украины может встать новый специалист. Изменения в национальной команде должны произойти до конца нынешнего года.

Новым главным тренером "сине-желтых" будет иностранец, сообщает Marca.

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Серия неудачных результатов сборной Украины по футболу в официальных матчах привела к тому, что все чаще обсуждаются кандидатуры специалистов, которые могут заменить Сергея Реброва. Любое новое поражение национальной команды способно привести к замене ее главного тренера.

Сергей Ребров в поединке со сборной Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Кто может возглавить сборную Украины

Продолжение сотрудничества с Сергеем Ребровым может быть досрочно прекращено из-за неудачных результатов команды и плохой атмосферы в ее раздевалке. После пяти туров в Лиге Наций "сине-желтых" занимают последнее место в квартете 1 Лиги В и могут понизиться в классе по итогам турнира.

Контракт с Сергеем Ребровым действует до лета 2026 года. Его главной задачей является вывод команды на Кубок Мира. Но руководство УАФ теряет веру в то, что специалист справится с этой миссией.

Унаи Мельгоса на тренировке. Фото: УАФ

Главным кандидатом на должность наставника сборной Украины является Унаи Мельгоса. Он работал ассистентом Реброва в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и сборной Украины, а недавно в качестве главного тренера молодежной команды вывел ее на Евро-2025.

Напомним, бывший форвард сборной Украины назвал лучшего тренера страны, а также поделился мнением об отношении к критике со стороны болельщиков.

В киевском "Динамо" рассматривают возможность продажи капитана команды и еще двух опытных игроков.