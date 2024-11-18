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Реброва могут уволить — кто будет новым тренером сборной Украины

18 ноября 2024 09:16
Сергей Романчук - Редактор
Ребров может уступить место тренера сборной Украины иностранцу
Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
Сергей Романчук - Редактор

Во главе сборной Украины может встать новый специалист. Изменения в национальной команде должны произойти до конца нынешнего года. 

Новым главным тренером "сине-желтых" будет иностранец, сообщает Marca

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Серия неудачных результатов сборной Украины по футболу в официальных матчах привела к тому, что все чаще обсуждаются кандидатуры специалистов, которые могут заменить Сергея Реброва. Любое новое поражение национальной команды способно привести к замене ее главного тренера. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров в поединке со сборной Грузии. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Кто может возглавить сборную Украины 

Продолжение сотрудничества с Сергеем Ребровым может быть досрочно прекращено из-за неудачных результатов команды и плохой атмосферы в ее раздевалке. После пяти туров в Лиге Наций "сине-желтых" занимают последнее место в квартете 1 Лиги В и могут понизиться в классе по итогам турнира. 

Контракт с Сергеем Ребровым действует до лета 2026 года. Его главной задачей является вывод команды на Кубок Мира. Но руководство УАФ теряет веру в то, что специалист справится с этой миссией. 

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса на тренировке. Фото: УАФ

Главным кандидатом на должность наставника сборной Украины является Унаи Мельгоса. Он работал ассистентом Реброва в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и сборной Украины, а недавно в качестве главного тренера молодежной команды вывел ее на Евро-2025. 

Напомним, бывший форвард сборной Украины назвал лучшего тренера страны, а также поделился мнением об отношении к критике со стороны болельщиков. 

В киевском "Динамо" рассматривают возможность продажи капитана команды и еще двух опытных игроков. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер

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