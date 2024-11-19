Забарный может оказаться в одном из трех английских грандов

На Забарного претендуют три клуба во главе с чемпионом Англии
Английский "Манчестер Сити" готов поспорить с "Челси" и "Тоттенхэмом" за трансфер защитника "Борнмута" и сборной Украины Ильи Забарного. Руководство "вишен" собирается выбрать самое выгодное предложение.
"Манчестер Сити" считается фаворитом в борьбе за Забарного, сообщает The Hard Tackle.
Уверенная игра Ильи Забарного в составе "Борнмута" не осталась незамеченной со стороны известных клубов английской Премьер-лиги. Футболистом сборной Украины интересуются "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм".
Забарный стал звездой АПЛ
"Борнмут" подписал футболиста киевского "Динамо" в конце января 2023 года за 15 млн евро. Эти вложения быстро окупились, поскольку украинец стал одним из лидеров английской команды. По итогам прошлого сезона он попал в список лучших молодых футболистов АПЛ.
"Челси" постарается подписать Забарного, чтобы решить проблему в обороне. Тренерский штаб команды недоволен игрой Бадьяшиля и Дисаси.
"Тоттенхэм" хотел пригласить украинца еще перед трансфером в "Борнмут", а сейчас возобновил свой интерес к игроку. Тренер команды Ангелос Постекоглу считает, что Забарный может стать основным игроком команды на долгие годы.
В "Манчестер Сити" рассматривают Илью Забарного в качестве потенциальной замены Рубену Диашу, который может уйти из команды. Однако претендентам на украинца будет непросто организовать его переход. Недавно Забарный продлил контракт с "Борнмутом", который собирается заработать большие деньги на уходе игрока.
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