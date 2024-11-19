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Суркис откровенно раскрыл трансферные планы Динамо

19 ноября 2024 10:01
Станислав Костюк - Редактор
Суркис прокомментировал интерес Динамо к известному футболисту
Игорь Суркис во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи об интересе киевского клуба к одному из футболистов "Зари". Накануне стало известно, что Андерсон Джордан может перейти в столичный клуб. 

Суркис рассказал, насколько этот слух соответствует правде, сообщает "ТаТоТаке". 

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В сезоне 2024/2025 бразильский защитник Андерсон Джордан стал одним из лидеров луганской "Зари". Молодой защитник сыграл в 13 поединка, записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. 

Андерсон Жордан
Андерсон Джордан во время матча в составе "Зари". Фото: instagram.com/andersonjordan_99/

Интерес "Динамо" к Андерсону 

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что киевский клуб заинтересовался 25-летним защитником "Зари". Журналист не сомневается, что два клуба легко договорятся о трансфере игрока. Однако Игорь Суркис оказался иного мнения. 

Президент "Динамо" заявил, что давно интересуется Джорданом. Однако речь идет о бывшем известном американском баскетболисте Майкле Джордане. Слухи о том, что "Динамо" собирается оформить трансфер защитника "Зари", Игорь Суркис назвал выдумкой. 

Напомним, полузащитник "Челси" Михаил Мудрик узнал, собирается ли его продать лондонский клуб. 

Жена Андрея Пятова может эмигрировать из Украины вместе с четырьмя детьми. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров должен выполнить важное условие для того, чтобы сохранить работу. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Суркис

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