Суркис прокомментировал интерес Динамо к известному футболисту

Игорь Суркис во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал трансферные слухи об интересе киевского клуба к одному из футболистов "Зари". Накануне стало известно, что Андерсон Джордан может перейти в столичный клуб.

Суркис рассказал, насколько этот слух соответствует правде, сообщает "ТаТоТаке".

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В сезоне 2024/2025 бразильский защитник Андерсон Джордан стал одним из лидеров луганской "Зари". Молодой защитник сыграл в 13 поединка, записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Андерсон Джордан во время матча в составе "Зари". Фото: instagram.com/andersonjordan_99/

Интерес "Динамо" к Андерсону

Инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что киевский клуб заинтересовался 25-летним защитником "Зари". Журналист не сомневается, что два клуба легко договорятся о трансфере игрока. Однако Игорь Суркис оказался иного мнения.

Президент "Динамо" заявил, что давно интересуется Джорданом. Однако речь идет о бывшем известном американском баскетболисте Майкле Джордане. Слухи о том, что "Динамо" собирается оформить трансфер защитника "Зари", Игорь Суркис назвал выдумкой.

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