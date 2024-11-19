Суркіс прокоментував інтерес Динамо до відомого футболіста

Ігор Суркіс під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував трансферні чутки про інтерес київського клубу до одного із футболістів "Зорі". Напередодні стало відомо, що Андерсон Джордан може перейти до столичного клубу.

Суркіс розповів, наскільки ця чутка відповідає правді, повідомляє "ТаТоТаке".

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У сезоні 2024/2025 бразильський захисник Андерсон Джордан став одним із лідерів луганської "Зорі". Молодий захисник зіграв у 13 поєдинках, записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу.

Андерсон Джордан під час матчу у складі "Зорі". Фото: instagram.com/andersonjordan_99/

Інтерес "Динамо" до Андерсона

Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що київський клуб зацікавився 25-річним захисником "Зорі". Журналіст не сумнівається, що два клуби легко домовляться про трансфер гравця. Проте Ігор Суркіс виявився іншої думки.

Президент "Динамо" заявив, що давно цікавиться Джорданом. Проте йдеться про колишнього відомого американського баскетболіста Майкла Джордана. А ось чутки про те, що "Динамо" має намір оформити трансфер захисника "Зорі", Ігор Суркіс назвав вигадкою.

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