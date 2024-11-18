Динамо знайшло у клубі УПЛ заміну для Михавка та Біловара

У Динамо з'явиться новий легіонер, який уже грає в УПЛ
Керівництво київського "Динамо" має намір посилити декілька позицій у команді Олександра Шовковського. Найближчим часом гравцем столичного клубу може стати ще один легіонер.
Цьому футболісту не доведеться звикати до специфіки гри в українській Прем'єр-лізі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
Київське "Динамо" шукає кандидатів на позиції правого вінгера, форварда та центрального захисника. Претендентом на місце в обороні "біло-синіх" став 25-річний бразильський футболіст, який вже виступає в УПЛ.
Хто може перейти до "Динамо"
Головним кандидатом на перехід до столичної команди є захисник "Зорі" Андерсон Жордан. Бразильський футболіст проводить успішний сезон. Він уже забив два голи й зробив одну результативну передачу у 13 поєдинках Прем'єр-ліги.
Тренерський штаб бачить потенціал у молодому гравці "Зорі" та вважає, що його трансфер допоможе налагодити гру в обороні. У "Динамо" не сумніваються, що зможуть домовитися про суму компенсації із луганським клубом. Перехід Андерсона Жордана буде можливим уже у січні 2025 року.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" претендує на колишнього футболіста київського "Динамо" та нещодавнього дебютанта збірної України.
Головний тренер національної команди Сергій Ребров може достроково піти у відставку, йому вже знайшли заміну.
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