Динамо нашло в клубе УПЛ замену для Михавко и Биловара

В Динамо появится новый легионер, который уже играет в УПЛ
Руководство киевского "Динамо" собирается усилить несколько позиций в команде Александра Шовковского. В ближайшее время игроком столичного клуба может стать еще один легионер.
Этому футболисту не придется привыкать к специфике игры в украинской Премьер-лиге, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Киевское "Динамо" ищет кандидатов на позиции правого вингера, форварда и центрального защитника. Претендентом на место в обороне "бело-синих" стал 25-летний бразильский футболист, который уже выступает в УПЛ.
Кто может перейти в "Динамо"
Главным кандидатом на переход в столичную команду является защитник "Зари" Андерсон Жордан. Бразильский футболист проводит хороший сезон. Он уже забил два гола и сделал одну результативную передачу в 13 поединках Премьер-лиги.
Тренерский штаб видит потенциал в молодом игроке "Зари" и считает, что его трансфер поможет наладить игру в обороне. В "Динамо" не сомневаются, что сумеют договориться о сумме компенсации с луганским клубом. Переход Андерсона Жордана будет возможен уже в январе 2025 года.
Напомним, донецкий "Шахтер" претендует на бывшего футболиста киевского "Динамо" и недавнего дебютанта сборной Украины.
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