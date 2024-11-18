Шахтар претендує на гравця, який не закріпився у складі Динамо

Іван Калюжний (в центрі) у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Один із футболістів збірної України може змінити клуб уже під час найближчого трансферного вікна. На гравця "Олександрії" претендують одразу три команди УПЛ.

Руслану Ротаню буде складно зберегти у складі одного із лідерів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Контракт півзахисника Івана Калюжного з "Олександрією" спливає влітку 2025 року. Незабаром після дебюту гравця у збірній України клуб запропонував йому продовжити угоду. Зарплата Калюжного за умовами договору має зрости у 2,5 раза. Проте хавбек взяв час подумати.

Іван Калюжний під час виступів за "Динамо" Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Хто претендує на Калюжного

Сезон 2024/2025 складається успішно для 26-річного вихованця харківського футболу. Він провів перші матчі у національній команді та забив 1 м'яч у 12 матчах за "Олександрію". На футболіста звернули увагу закордонні клуби, проте найбільшу активність виявляють представники УПЛ.

Головним претендентом на Калюжного став донецький "Шахтар". Спортивний директор команди Дарійо Срна вважає, що досвідчений футболіст посилить склад команди. Також хавбек "Олександрії" цікавить львівські "Карпати", які вже найближчої зими збираються активно працювати на трансферному ринку. Третім претендентом на Івана став ЛНЗ, де він уже грав на правах оренди.

У минулому Калюжний виступав за "Динамо", "Металіст 1925" та львівський "Рух".

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