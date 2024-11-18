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Шахтар може підписати ексгравця Динамо — про кого йдеться

18 листопада 2024 10:19
Станіслав Костюк - Редактор
Шахтар претендує на гравця, який не закріпився у складі Динамо
Іван Калюжний (в центрі) у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/
Станіслав Костюк - Редактор

Один із футболістів збірної України може змінити клуб уже під час найближчого трансферного вікна. На гравця "Олександрії" претендують одразу три команди УПЛ.

Руслану Ротаню буде складно зберегти у складі одного із лідерів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Контракт півзахисника Івана Калюжного з "Олександрією" спливає влітку 2025 року. Незабаром після дебюту гравця у збірній України клуб запропонував йому продовжити угоду. Зарплата Калюжного за умовами договору має зрости у 2,5 раза. Проте хавбек взяв час подумати.

Іван Калюжний
Іван Калюжний під час виступів за "Динамо" Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Хто претендує на Калюжного

Сезон 2024/2025 складається успішно для 26-річного вихованця харківського футболу. Він провів перші матчі у національній команді та забив 1 м'яч у 12 матчах за "Олександрію". На футболіста звернули увагу закордонні клуби, проте найбільшу активність виявляють представники УПЛ.

Головним претендентом на Калюжного став донецький "Шахтар". Спортивний директор команди Дарійо Срна вважає, що досвідчений футболіст посилить склад команди. Також хавбек "Олександрії" цікавить львівські "Карпати", які вже найближчої зими збираються активно працювати на трансферному ринку. Третім претендентом на Івана став ЛНЗ, де він уже грав на правах оренди.

У минулому Калюжний виступав за "Динамо", "Металіст 1925" та львівський "Рух".

Нагадаємо, збірну України може очолити відомий іноземний тренер.

Київське "Динамо" планує продаж одразу трьох досвідчених гравців, які є лідерами команди.

Колишній форвард "Дніпра" та "Шахтаря" Євген Селезньов пояснив, чому вважає Руслана Ротаня найкращим тренером України, а також відповів на критику вболівальників.

футбол ФК Шахтар Динамо Футбол трансфери Олександрія Іван Калюжний

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