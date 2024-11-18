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Дружина Пятова пояснила, чому хоче емігрувати з України

18 листопада 2024 13:49
Станіслав Костюк - Редактор
Дружина Андрія Пятова готується емігрувати з України
Юлія Пятова на відпочинку. Фото: instagram.com/piatova/
Станіслав Костюк - Редактор

Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова опублікувала повідомлення, яке спричинило бурхливу реакцію. Дівчина написала, що готова задуматися про виїзд до іншої країни.

Юлія Пятова назвала причини, які можуть спонукати її емігрувати, на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Дружина тренера воротарів донецького "Шахтаря" Андрія Пятова переживає складний період життя. Юлія розлучається з чоловіком, з яким прожила разом понад двадцять років. Але це єдина проблема.

Пятова може виїхати з країни

Дружина ексголкіпера збірної України підтвердила, що любить свою країну. Вона неодноразово писала про це у соціальній мережі. Нещодавно Юлія Пятова прогулялася Києвом під осіннім сонцем і вкотре зрозуміла, що хотіла б прожити у столиці України все життя.

Андрій та Юлія П'ятові
Андрій Пятов із дружиною Юлією. Фото: instagram.com/piatova/

Проте найближчим часом Пятова може виїхати з України разом із дітьми. Дружина спортсмена натякнула, що причиною цього стала ситуація в державі.

"Якщо так продовжуватиметься, і країна не стане любити нас (а не змушувати, залякувати, заштовхувати у рамки та борги) буду змушена шукати кращу долю собі та дітям", — написала Юлія Пятова.

Юлія П'ятова
Юлія Пятова у Києві. Фото: instagram.com/piatova/

Дружина тренера "Шахтаря" разом із чоловіком виховує чотирьох дітей. Це дівчата Дар'я (2006 року народження), Мілана (2009) та Майя (2014), а також син Лев (2019).

Нагадаємо, головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть достроково звільнити з посади.

Донецький "Шахтар" збирається посилити склад зірковим хавбеком з УПЛ, який раніше грав за "Динамо".

спорт футбол ФК Шахтар еміграція Андрій Пятов дружини футболістів

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