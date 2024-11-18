Дружина Андрія Пятова готується емігрувати з України

Юлія Пятова на відпочинку. Фото: instagram.com/piatova/

Дружина колишнього голкіпера збірної України Андрія Пятова опублікувала повідомлення, яке спричинило бурхливу реакцію. Дівчина написала, що готова задуматися про виїзд до іншої країни.

Юлія Пятова назвала причини, які можуть спонукати її емігрувати, на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Пятова може виїхати з країни

Дружина ексголкіпера збірної України підтвердила, що любить свою країну. Вона неодноразово писала про це у соціальній мережі. Нещодавно Юлія Пятова прогулялася Києвом під осіннім сонцем і вкотре зрозуміла, що хотіла б прожити у столиці України все життя.

Андрій Пятов із дружиною Юлією. Фото: instagram.com/piatova/

Проте найближчим часом Пятова може виїхати з України разом із дітьми. Дружина спортсмена натякнула, що причиною цього стала ситуація в державі.

"Якщо так продовжуватиметься, і країна не стане любити нас (а не змушувати, залякувати, заштовхувати у рамки та борги) буду змушена шукати кращу долю собі та дітям", — написала Юлія Пятова.

Юлія Пятова у Києві. Фото: instagram.com/piatova/

Дружина тренера "Шахтаря" разом із чоловіком виховує чотирьох дітей. Це дівчата Дар'я (2006 року народження), Мілана (2009) та Майя (2014), а також син Лев (2019).

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