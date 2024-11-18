Жена Андрея Пятова готовится эмигрировать из Украины

Юлия Пятова на отдыхе. Фото: instagram.com/piatova/

Жена бывшего голкипера сборной Украины Андрея Пятова опубликовала сообщение, которое вызвало бурную реакцию. Девушка написала, что готова задуматься о выезде в другую страну.

Юлия Пятова назвала причины, которые могут побудить ее эмигрировать, на своей странице в социальной сети.

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Жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова переживает сложный жизненный период. Юлия разводится с супругом, с которым прожила вместе больше двадцати лет. Но это не единственная проблема.

Пятова может уехать из страны

Супруга экс-голкипера сборной Украины подтвердила, что искренне любит свою страну. Она неоднократно писала об этом в социальной сети. Недавно Юлия Пятова прогулялась по Киеву под осенним солнцем и в очередной раз поняла, что хотела бы прожить в столице Украины всю жизнь.

Андрей Пятов с женой Юлией. Фото: instagram.com/piatova/

Однако в ближайшее время Пятова может уехать из Украины вместе с детьми. Супруга спортсмена намекнула, что причиной для этого стала обстановка в государстве.

"Если так будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям", — написала Юлия Пятова.

Юлия Пятова в Киеве. Фото: instagram.com/piatova/

Жена тренера "Шахтера" вместе с супругом воспитывает четырех детей. Это девочки Дарья (2006 года рождения), Милана (2009) и Майя (2014), а также сын Лев (2019).

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может быть досрочно уволен со своего поста.

Донецкий "Шахтер" собирается усилить состав звездным хавбеком из УПЛ, который раньше играл за "Динамо".