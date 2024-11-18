Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Пятова объяснила, почему хочет эмигрировать из Украины arrow

Жена Пятова объяснила, почему хочет эмигрировать из Украины

18 ноября 2024 13:49
Станислав Костюк - Редактор
Жена Андрея Пятова готовится эмигрировать из Украины
Юлия Пятова на отдыхе. Фото: instagram.com/piatova/
Станислав Костюк - Редактор

Жена бывшего голкипера сборной Украины Андрея Пятова опубликовала сообщение, которое вызвало бурную реакцию. Девушка написала, что готова задуматься о выезде в другую страну. 

Юлия Пятова назвала причины, которые могут побудить ее эмигрировать, на своей странице в социальной сети. 

Читайте также:

Жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова переживает сложный жизненный период. Юлия разводится с супругом, с которым прожила вместе больше двадцати лет. Но это не единственная проблема. 

Пятова может уехать из страны

Супруга экс-голкипера сборной Украины подтвердила, что искренне любит свою страну. Она неоднократно писала об этом в социальной сети. Недавно Юлия Пятова прогулялась по Киеву под осенним солнцем и в очередной раз поняла, что хотела бы прожить в столице Украины всю жизнь. 

Андрей и Юлия Пятовы
Андрей Пятов с женой Юлией. Фото: instagram.com/piatova/

Однако в ближайшее время Пятова может уехать из Украины вместе с детьми. Супруга спортсмена намекнула, что причиной для этого стала обстановка в государстве. 

"Если так будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям", — написала Юлия Пятова. 

Юлия Пятова
Юлия Пятова в Киеве. Фото: instagram.com/piatova/

Жена тренера "Шахтера" вместе с супругом воспитывает четырех детей. Это девочки Дарья (2006 года рождения), Милана (2009) и Майя (2014), а также сын Лев (2019). 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может быть досрочно уволен со своего поста. 

Донецкий "Шахтер" собирается усилить состав звездным хавбеком из УПЛ, который раньше играл за "Динамо". 

спорт футбол ФК Шахтер эмиграция Андрей Пятов жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

13:38 Разрешение Украине бить ATACMS по России — что могут уничтожить

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

13:38 Разрешение Украине бить ATACMS по России — что могут уничтожить

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает