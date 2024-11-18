Албания — Украина — где и когда смотреть матч шестого тура Лиги Наций

Футболисты сборной Украины перед игрой. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

В рамках заключительного тура Лиги Наций сборная Украины сыграет в Албании. Поражение в этом матче будет означать для команды Сергея Реброва понижение в классе.

Украинские болельщики смогут посмотреть игру бесплатно, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во вторник, 19 ноября, состоится шестой тур Лиги Наций. Сборная Албании примет в Тиране национальную команду Украины, для которой победа в этом поединке может означать для подопечных Сергея Реброва понижение в классе.

Михаил Мудрик принимает поздравления. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Где и когда смотреть матч Албания — Украина

Поединок Лиги Наций начнется в 21:45 по киевскому времени. Команды на поле стадиона "Арена Комбетаре" выведет главный судья из Португалии Жоау Пиньейру.

В Украине поединок с участием национальной команды можно будет посмотреть бесплатно. Матч будет доступен на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Днепр", "Суспильне Львов"). В интернет официальным транслятором поединка Албания — Украина является медиасервис Megogo.

Это будет восьмая встреча сборных Албании и Украины. В предыдущих матчах "сине-желтые" одержали пять побед при одной ничьей и одном поражении. Оно случилось в первом туре нынешнего розыгрыша Лиги Наций, когда команда Сергея Реброва неожиданно уступила со счетом 1:2. В заключительной противостоянии турнира украинской команде нужна только победа.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может уступить свое место иностранному специалисту.

Донецкий "Шахтер" готовится пригласить бывшего футболиста киевского "Динамо", который проводит успешный сезон.

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучшего тренера страны и обратился к болельщикам по поводу футбола в Днепре.