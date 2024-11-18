Албанія — Україна — де і коли дивитися матч шостого туру Ліги Націй

Футболісти збірної України перед грою Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

У рамках заключного туру Ліги Націй збірна України зіграє в Албанії. Поразка у цьому матчі означатиме для команди Сергія Реброва зниження у класі.

Українські вболівальники зможуть переглянути гру безкоштовно, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У вівторок, 19 листопада, відбудеться шостий тур Ліги Націй. Збірна Албанії прийме у Тирані національну команду України, для якої перемога у цьому поєдинку може означати для підопічних Сергія Реброва зниження у класі.

Михайло Мудрик приймає вітання. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Де і коли дивитись матч Албанія — Україна

Поєдинок Ліги Націй розпочнеться о 21:45 за київським часом. Команди на полі стадіону "Арена Комбетаре" виведе головний суддя із Португалії Жоау Піньєру.

В Україні поєдинок за участю національної команди можна буде переглянути безкоштовно. Матч буде доступний на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Львів"). В інтернет офіційним транслятором поєдинку Албанія — Україна є медіасервіс Megogo.

Це буде восьма зустріч збірних Албанії та України. У попередніх матчах "синьо-жовті" здобули п'ять перемог за однієї нічиєї та однієї поразки. Воно відбулося у першому турі нинішнього розіграшу Ліги Націй, коли команда Сергія Реброва несподівано поступилася з рахунком 1:2. У заключному протистоянні турніру українській команді потрібна лише перемога.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров може поступитися своїм місцем іноземному фахівцю.

Донецький "Шахтар" готується запросити колишнього футболіста київського "Динамо", котрий проводить успішний сезон.

Ексфорвард збірної України Євген Селезньов назвав найкращого тренера країни та звернувся до вболівальників з приводу футболу у Дніпрі.