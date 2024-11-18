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Албанія — Україна — де і коли дивитись матч Ліги Націй

18 листопада 2024 12:07
Станіслав Костюк - Редактор
Албанія — Україна — де і коли дивитися матч шостого туру Ліги Націй
Футболісти збірної України перед грою Фото: Reuters/Irakli Gedenidze
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках заключного туру Ліги Націй збірна України зіграє в Албанії. Поразка у цьому матчі означатиме для команди Сергія Реброва зниження у класі.

Українські вболівальники зможуть переглянути гру безкоштовно, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 19 листопада, відбудеться шостий тур Ліги Націй. Збірна Албанії прийме у Тирані національну команду України, для якої перемога у цьому поєдинку може означати для підопічних Сергія Реброва зниження у класі.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик приймає вітання. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Де і коли дивитись матч Албанія — Україна

Поєдинок Ліги Націй розпочнеться о 21:45 за київським часом. Команди на полі стадіону "Арена Комбетаре" виведе головний суддя із Португалії Жоау Піньєру.

В Україні поєдинок за участю національної команди можна буде переглянути безкоштовно. Матч буде доступний на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Львів"). В інтернет офіційним транслятором поєдинку Албанія — Україна є медіасервіс Megogo.

Це буде восьма зустріч збірних Албанії та України. У попередніх матчах "синьо-жовті" здобули п'ять перемог за однієї нічиєї та однієї поразки. Воно відбулося у першому турі нинішнього розіграшу Ліги Націй, коли команда Сергія Реброва несподівано поступилася з рахунком 1:2. У заключному протистоянні турніру українській команді потрібна лише перемога.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров може поступитися своїм місцем іноземному фахівцю.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Албанії

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