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Ребров назвал лучших игроков в составе сборной Украины

20 ноября 2024 09:10
Станислав Костюк - Редактор
Ребров ответил, как относится к критике болельщиков
Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Florion Goga
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру своих подопечных в матче Лиги Наций против Албании. "Сине-желтых" одержали важную победу на выезде.

Ребров назвал причины, которые помогли сборной Украины выиграть матч в Тиране, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Сборная Украины победила Албанию на выезде благодаря голам Александра Зинченко и Романа Яремчука, которые забили в первые десять минут поединка. Оба футболиста вышли на поле в стартовом составе национальной команды впервые за долгое время. 

Что Ребров сказал об игре команды 

Во втором тайме албанцам удалось забить один гол с пенальти, после чего команда Сильвиньо на некоторое время "прижала" соперника к воротам Анатолия Трубина. Но украинцы выстояли и завершили нынешний розыгрыш Лиги Наций на втором месте в турнирной таблице. 

Сергей Ребров заявил, что доволен результатом матча с учетом обстоятельств. Команде приходится много ездить, у футболистов появились небольшие травмы, но они собрали все силы и провели убедительный поединок. Тренер благодарен игрокам, которые сыграли с Албанией на пределе собственных возможностей. 

Александр Зинченко и Роман Яремчук
Александр Зинченко и Роман Яремчук. Фото: Reuters/Florion Goga

Главного тренера сборной Украины не расстраивает критика в свой адрес. Ребров заявил, что даже если команда сыграет в финале чемпионата Европы, все равно найдутся люди, которые будут чем-то недовольны. Специалист заявил, что для него важно, чтобы команда работала и полностью отдавалась процессу. В таком случае будет результат. 

Напомним, главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву придется решить важную задачу в национальной команде. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров

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