Украина победила Албанию в Лиге Наций благодаря голам Зинченко и Яремчука

Игроки сборной Украины. Фото: Reuters

В Тиране сборная Украины по футболу сыграла последний матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва стала Албания.

Украина обыграла сборную Албании со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Албания — Украина

Команда Реброва невероятно начала матч. На 5-й минуте прошла передача с левого фланга на пробившего по воротам Яремчука, но удар заблокировали. Мяч же улетел на Зинченко, и он слета пробил в дальний угол ворот — 0:1.

На 10-й минуте Яремчук снова получил награду за активность. Судаков навесил в штрафную на Коноплю, который сбросил мяч на Романа и тот "расстрелял" ворота — 0:2.

После второго гола Украина отдала мяч сопернику и играла на контратаках. При этом Албания настолько плохо играла в нападении, что даже речи не было относительно того, чтобы сравнять счет.

Ситуация поменялась во втором тайме. Албания сильно добавила в активности и поэтому Украине пришлось сосредоточиться на защите.

На 74-й минуте Албания заработала пенальти. Трубин сбил в своей штрафной Узуни, а с точки забил Байрами.

После забитого мяча Албания увеличила нерв игры, на что Ребров ответил переходом на схему 5-4-1.

Несмотря на давление албанцев в добавленное время, Украина имела шанс забить третий мяч, но ни Судаков, ни Назаренко, ни Довбик не смогли пробить голкипера.

Албания — Украина — 1:2

Гол: Байрами, 75 (п.) — Зинченко, 5, Яремчук, 10

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