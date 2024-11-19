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Украина в непростом матче вырвала победу с Албанией

19 ноября 2024 23:42
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина победила Албанию в Лиге Наций благодаря голам Зинченко и Яремчука
Игроки сборной Украины. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Тиране сборная Украины по футболу сыграла последний матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва стала Албания.

Украина обыграла сборную Албании со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Болельщики сборной Украины. Фото: Reuters

Матч Албания — Украина

Команда Реброва невероятно начала матч. На 5-й минуте прошла передача с левого фланга на пробившего по воротам Яремчука, но удар заблокировали. Мяч же улетел на Зинченко, и он слета пробил в дальний угол ворот — 0:1.

На 10-й минуте Яремчук снова получил награду за активность. Судаков навесил в штрафную на Коноплю, который сбросил мяч на Романа и тот "расстрелял" ворота — 0:2.

После второго гола Украина отдала мяч сопернику и играла на контратаках. При этом Албания настолько плохо играла в нападении, что даже речи не было относительно того, чтобы сравнять счет.

Ситуация поменялась во втором тайме. Албания сильно добавила в активности и поэтому Украине пришлось сосредоточиться на защите.

На 74-й минуте Албания заработала пенальти. Трубин сбил в своей штрафной Узуни, а с точки забил Байрами.

После забитого мяча Албания увеличила нерв игры, на что Ребров ответил переходом на схему 5-4-1.

Несмотря на давление албанцев в добавленное время, Украина имела шанс забить третий мяч, но ни Судаков, ни Назаренко, ни Довбик не смогли пробить голкипера.

Албания — Украина — 1:2

Гол: Байрами, 75 (п.) — Зинченко, 5, Яремчук, 10

Напомним, футболист национальной команды Украины Илья Забарный может перейти в три топ-клуба АПЛ.

Бывшая жена Андрея Пятова готова уехать из Украины из-за давления.

Владелец "Динамо" Игорь Суркис рассказал, активно ли клуб проявит себя на трансферном рынке.

Главного тренера сборной Украины Сергея Реброва могут уволить, если будут плохие результаты.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Сборная Албании

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