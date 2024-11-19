Україна перемогла Албанію у Лізі Націй завдяки голам Зінченка і Яремчука

Гравці збірної України. Фото: Reuters

В Тірані збірна України з футболу зіграла останній матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва стала Албанія.

Україна обіграла збірну Албанії з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Уболівальники збірної України. Фото: Reuters

Матч Албанія — Україна

Команда Реброва неймовірно почала матч. На 5-й хвилині пройшла передача з лівого флангу на Романа Яремчука, який пробив по воротах, але удар заблокували. М’яч же відлетів на Олександра Зінченка й він зльоту пробив у дальній кут воріт — 0:1.

На 10-й хвилині Яремчук знову отримав винагороду за активність. Судаков навісив у штрафну на Коноплю, який скинув м’яч на Романа й той "розстріляв" ворота — 0:2.

Після другого голу Україна віддала м’яч супернику та грала на контратаках. При цьому Албанія настільки погано грала в нападі, що навіть мови не було стосовно того, щоб зрівняти рахунок.

Ситуація змінилася в другому таймі. Албанія сильно додала в активності й тому Україні прийшлося зосередитися на захисті.

На 74-й хвилині Албанія заробила пенальті. Трубін збив у своєму штрафному майданчику Узуні, а з точки забив Байрамі.

Після забитого м’яча Албанія збільшила нерв гри, на що Ребров відповів переходом на схему 5-4-1.

Попри тиск албанців в доданий час Україна мала шанс забити третій м’яч, але ні Судаков, ні Назаренко, ні Довбик не змогли пробити голкіпера.

Албанія — Україна — 1:2

Гол: Байрамі, 75 (п.) — Зінченко, 5, Яремчук, 10

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