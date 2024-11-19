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Яремчук та Зінченко двічі забили Албанії за 10 хв гри — відео

19 листопада 2024 22:13
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна забила два м'ячі Албанії за перші 10 хв у Лізі націй — відео голів
Гравці збірної України після голу. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з футболу в Тірані грає останній матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва є Албанія.

Українцям вдалося забити два голи за перші 10 хвилин гри, повідомив портал Новини.LIVE.

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Роман Яремчук після другого голу. Фото: Reuters

Зінченко відкрив рахунок

На 5-й хвилині пройшла передача з лівого флангу на Яремчука, але удар Романа заблокували. При цьому м’яч відлетів на Олександра Зінченка, який зльоту пробив у дальній кут воріт — 0:1.

На 10-й хвилині Судаков навісив у штрафну на Коноплю, який скинув м’яч на Яремчука й той розстріляв ворота — 0:2.

Албанія — Україна — 0:2

Гол: Зінченко, 5, Яремчук, 10

Нагадаємо, гравець національної команди Ілля Забарний взимку перейде до топового клуб.

Колишня дружина тренера воротарів "Шахтаря" Андрія Пятова не хоче бути в Україні.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився планами на на трансферне вікно. 

Реброва можуть звільнити, якщо команда не покращить результати.

футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Ліга Націй Роман Яремчук

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