Україна забила два м'ячі Албанії за перші 10 хв у Лізі націй — відео голів

Гравці збірної України після голу. Фото: Reuters

Збірна України з футболу в Тірані грає останній матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва є Албанія.

Українцям вдалося забити два голи за перші 10 хвилин гри, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 5-й хвилині пройшла передача з лівого флангу на Яремчука, але удар Романа заблокували. При цьому м’яч відлетів на Олександра Зінченка, який зльоту пробив у дальній кут воріт — 0:1.

На 10-й хвилині Судаков навісив у штрафну на Коноплю, який скинув м’яч на Яремчука й той розстріляв ворота — 0:2.

Албанія — Україна — 0:2

Гол: Зінченко, 5, Яремчук, 10

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