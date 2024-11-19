Україна забила два м'ячі Албанії за перші 10 хв у Лізі націй — відео голів

Яремчук та Зінченко двічі забили Албанії за 10 хв гри — відео
Збірна України з футболу в Тірані грає останній матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва є Албанія.
Українцям вдалося забити два голи за перші 10 хвилин гри, повідомив портал Новини.LIVE.
Зінченко відкрив рахунок
На 5-й хвилині пройшла передача з лівого флангу на Яремчука, але удар Романа заблокували. При цьому м’яч відлетів на Олександра Зінченка, який зльоту пробив у дальній кут воріт — 0:1.
На 10-й хвилині Судаков навісив у штрафну на Коноплю, який скинув м’яч на Яремчука й той розстріляв ворота — 0:2.
Албанія — Україна — 0:2
Гол: Зінченко, 5, Яремчук, 10
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