Україна зіграє з Албанією в Лізі націй: стартовий склад

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу в Тірані зіграє останній матч групового етапу Ліги Націй. Суперником команди Сергія Реброва буде місцева Албанія.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Ребров змінив склад

У порівнянні з матчем проти Грузії (1:1) Ребров зробив у стартовому складі чотири зміни.

Наставник прибрав зі складу динамівців Володимира Бражка та Миколи Шапаренка, форварда Артема Довбика та правого вінгера Олександра Зубкова.

Гравців замінили Іван Калюжний, Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Олексій Гуцуляк.

Цікаво, що серед чотирьох новачків Зінченко та Яремчук майже не мають ігрової практики в своєму клубі.

Албанія: Стракоша — Балліу, Ісмайлі, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані, Лачі — Асані, Даку, Мучі.

Запасні: Кастраті, Шеррі, Хісай, Мерсінай, Туці, Н. Байрамі, Узуні, Міхай, Сефері, Муя, Ходжа, Абраши.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Зінченко, Калюжний, Судаков — Гуцуляк, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Назаренко, Криськів, Ярмолюк, Зубков.

Нагадаємо, футболіст національної команди Ілля Забарний взимку стане гравцев одного з трьох грандів АПЛ.

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