Ребров здивував заявкою збірної України на вирішальний матч

Владислав Ванат на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч проти Албанії у Лізі Націй. Перед цим поєдинком "синьо-жовті" зіткнулися із кадровою втратою.

Владислав Ванат не отримав місця у заявці команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Передматчеве тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат знову не допоможе команді

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат пропустить другий матч збірної України поспіль. Він не потрапив у заявку "синьо-жовтих" на поєдинки з Грузією та Албанією. Напередодні зустрічі шостого туру головний тренер команди Сергій Ребров заявив, що сподівається на поновлення футболіста, проте лідер атак "Динамо" не вийде на поле.

Заявка збірної України на матчі Ліги Націй із Албанією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Нинішнього сезону Ванат провів у складі "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах. На рахунку форварда вісім голів та три результативні передачі.

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