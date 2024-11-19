Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У заявці збірної України на матч з Албанією є втрата — деталі arrow

У заявці збірної України на матч з Албанією є втрата — деталі

19 листопада 2024 11:20
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров здивував заявкою збірної України на вирішальний матч
Владислав Ванат на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч проти Албанії у Лізі Націй. Перед цим поєдинком "синьо-жовті" зіткнулися із кадровою втратою.

Владислав Ванат не отримав місця у заявці команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна України проведе у Тирані вирішальний матч у Лізі Націй. Суперником "синьо-жовтих" у шостому турі стане національна команда Албанії. Поразка у протистоянні означатиме для команди Сергія Реброва виліт у дивізіон "С".

Микола Шапаренко
Передматчеве тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат знову не допоможе команді

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат пропустить другий матч збірної України поспіль. Він не потрапив у заявку "синьо-жовтих" на поєдинки з Грузією та Албанією. Напередодні зустрічі шостого туру головний тренер команди Сергій Ребров заявив, що сподівається на поновлення футболіста, проте лідер атак "Динамо" не вийде на поле.

Заявка збірної України на матчі Ліги Націй
Заявка збірної України на матчі Ліги Націй із Албанією. Фото: instagram.com/uafukraine/

Нинішнього сезону Ванат провів у складі "Динамо" 20 матчів у всіх турнірах. На рахунку форварда вісім голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про трансферні плани своєї команди.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозною проблемою напередодні матчу з Албанією.

Вінгер національної команди Михайло Мудрик отримав новий статус у лондонському "Челсі".

Дружина ексголкіпера збірної України Андрія Пятова може емігрувати до іншої країни разом із дітьми.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Владислав Ванат Збірна Албанії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:07 У Києві шахрай намагався видурити в комерсанта 700 тис. доларів

11:59 Удар РФ по Одесі — постраждала переважно молодь

11:58 У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по Росії

11:49 Удар по Глухові — кількість загиблих зросла

11:34 ФОПи ризикують усім — податковий консультант розвіяв головні міфи

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

11:32 Флагман майбутнього — всі деталі про Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одеська дитяча лікарня розтратила 2,6 млн — куди поділися гроші

11:15 Ліван та Хезболла погодились припинити вогонь з Ізраїлем, — ЗМІ

11:07 Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину — що відомо

10:58 Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

12:07 У Києві шахрай намагався видурити в комерсанта 700 тис. доларів

11:59 Удар РФ по Одесі — постраждала переважно молодь

11:58 У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні бити по Росії

11:49 Удар по Глухові — кількість загиблих зросла

11:34 ФОПи ризикують усім — податковий консультант розвіяв головні міфи

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

11:32 Флагман майбутнього — всі деталі про Samsung Galaxy S25 Ultra

11:29 Одеська дитяча лікарня розтратила 2,6 млн — куди поділися гроші

11:15 Ліван та Хезболла погодились припинити вогонь з Ізраїлем, — ЗМІ

11:07 Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину — що відомо

10:58 Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025