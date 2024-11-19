Ребров удивил заявкой сборной Украины на решающий матч

В заявке сборной Украины на матч с Албанией есть потеря — детали
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч против Албании в Лиге Наций. Перед этим поединком "сине-желтые" столкнулись с кадровой потерей.
Владислав Ванат не получил место в заявке команды, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины проведет в Тиране решающий матч в Лиге Наций. Соперником "сине-желтых" в шестом туре станет национальная команда Албании. Поражение в противостоянии будет означать для команды Сергея Реброва вылет в дивизион "С".
Ванат снова не поможет команде
Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат пропустит второй матч сборной Украины подряд. Он не попал в заявку "сине-желтых" на поединки с Грузией и Албанией. Накануне встречи шестого тура главный тренер команды Сергей Ребров заявил, что надеется на восстановление футболиста, однако лидер атак "Динамо" не выйдет на поле.
В нынешнем сезоне Ванат провел в составе "Динамо" 20 матчей во всех турнирах. На счету форварда восемь голов и три результативные передачи.
Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о трансферных планах своей команды.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с серьезной проблемой накануне матча с Албанией.
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