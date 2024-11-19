Ребров удивил заявкой сборной Украины на решающий матч

Владислав Ванат на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч против Албании в Лиге Наций. Перед этим поединком "сине-желтые" столкнулись с кадровой потерей.

Владислав Ванат не получил место в заявке команды, сообщает официальный сайт УАФ.

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Предматчевая тренировка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ванат снова не поможет команде

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат пропустит второй матч сборной Украины подряд. Он не попал в заявку "сине-желтых" на поединки с Грузией и Албанией. Накануне встречи шестого тура главный тренер команды Сергей Ребров заявил, что надеется на восстановление футболиста, однако лидер атак "Динамо" не выйдет на поле.

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций с Албанией. Фото: instagram.com/uafukraine/

В нынешнем сезоне Ванат провел в составе "Динамо" 20 матчей во всех турнирах. На счету форварда восемь голов и три результативные передачи.

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