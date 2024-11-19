Украина сыграет с Албанией в Лиге наций: стартовый состав

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в Тиране сыграет последний матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва будет местная Албания.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

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Ребров сменил состав

По сравнению с матчем против Грузии (1:1) Ребров сделал в стартовом составе четыре замены.

Наставник убрал из состава динамовцев Владимира Бражко и Николая Шапаренко, форварда Артема Довбика и правого вингера Александра Зубкова.

Игроков заменили Иван Калюжный, Александр Зинченко, Роман Яремчук и Алексей Гуцуляк.

Интересно, что среди четырех новичков Зинченко и Яремчук почти не имеют игровой практики в своем клубе.

Албания: Стракоша – Баллиу, Исмайли, Аети, Митай – Аслани, Рамадани, Лачи – Асани, Даку, Мучи.

Запасные: Кастрати, Шерри, Хисай, Мерсинай, Туци, Н.А. Байрами, Узуни, Михай, Сефери, Муя, Ходжа, Абраши.

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Калюжный, Судаков — Гуцуляк, Яремчук, Мудрик.

Запасные: Бущан, Потрошитель, Сыч, Таловеров, Бондарь, Бражко, Шапаренко, Довбык, Назаренко, Криськив, Ярмолюк, Зубков.

Напомним, футболист национальной команды Илья Забарный зимой станет игроком одного из трех грандов АПЛ.

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