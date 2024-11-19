Украина забила два мяча Албании за первые 10 мин в Лиге наций — видео голов

Игроки сборной Украины после гола. Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу в Тиране играет последний матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва является Албания.

Украинцам удалось забить два гола за первые 10 минут игры, сообщил портал Новини.LIVE.

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Роман Яремчук после второго гола. Фото: Reuters

Зинченко открыл счет

На 5 минуте прошла передача с левого фланга на Яремчука, но удар Романа заблокировали. При этом мяч улетел на Александра Зинченко, который слета пробил в дальний угол ворот — 0:1.

На 10-й минуте Судаков навесил в штрафную на Коноплю, который сбросил мяч на Яремчука и расстрелял ворота — 0:2.

Албания — Украина — 0:2

Гол: Зинченко, 5, Яремчук, 10

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