Украина забила два мяча Албании за первые 10 мин в Лиге наций — видео голов

Яремчук и Зинченко дважды забили Албании за 10 мин — видео
Сборная Украины по футболу в Тиране играет последний матч группового этапа Лиги Наций. Соперником команды Сергея Реброва является Албания.
Украинцам удалось забить два гола за первые 10 минут игры, сообщил портал Новини.LIVE.
Зинченко открыл счет
На 5 минуте прошла передача с левого фланга на Яремчука, но удар Романа заблокировали. При этом мяч улетел на Александра Зинченко, который слета пробил в дальний угол ворот — 0:1.
На 10-й минуте Судаков навесил в штрафную на Коноплю, который сбросил мяч на Яремчука и расстрелял ворота — 0:2.
Албания — Украина — 0:2
Гол: Зинченко, 5, Яремчук, 10
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