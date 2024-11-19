Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Поворознюк ввел санкции против игроков Ингульца — о ком речь arrow

Поворознюк ввел санкции против игроков Ингульца — о ком речь

19 ноября 2024 12:08
Станислав Костюк - Редактор
Поворознюк снова наказал пять футболистов Ингульца
Александр Поворознюк отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк принял жесткое решение в отношении некоторых игроков команды. Зимой следующего года они смогут начать переговоры с другими командами.

Поворознюк согласовал свое решение с тренерским штабом команды, сообщает "ТаТоТаке". 

Читайте также:

В ноябре стало известно о том, что в "Ингульце" разгорелся новый скандал. Главный тренер команды Василий Кобин перевел пять игроков в юношеский состав, а президент клуба поддержал это решение. Футболистам больше не платят полную зарплату, они получают "минималку". 

Александр Поворознюк
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: скриншот YouTube

Детали конфликта в клубе 

Поворознюк и Кобин провели совещание, во время которого утвердили окончательное решение по поводу игроков. Речь идет о Максиме Мельничуке, Александре Козаке, Юрие Козыренко, Артеме Ситало и Сергее Петько. 

Все пять футболистов "Ингульца" останутся в юношеской команде клуба. Их контракты истекают летом 2025 года. Поворознюк не будет выставлять игроков на трансфер. Уже в январе они смогут вести предварительные переговоры о трансфере в другие команды. 

"Ингулец" по итогам 13 туров занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Кобина сыграет 23 ноября на выезде против донецкого "Шахтера". 

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис откровенно рассказал о трансферных планах клуба. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров должен решить важную задачу до конца нынешнего розыгрыша Лиги Наций. 

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик сможет вернуться в основу команды, если выполнит важное условие тренерского штаба. 

Жена Андрея Пятова после развода с тренером "Шахтера" может эмигрировать за границу вместе с детьми. 

скандал спорт футбол УПЛ Александр Поворознюк Ингулец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:14 Мобилизированных в Украине учат по-новому — что изменилось

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

12:50 1000 дней великой войны — как в Европе выражают поддержку

12:49 Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для ВСУ — фоторепортаж

12:45 Зеленский представил в Раде План стойкости Украины

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

12:29 Юный одессит пытался взорвать админздание в Киеве — детали

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

12:20 Еще немного тепла — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

12:07 В Киеве мошенник пытался выманить у коммерсанта 700 тыс. долларов

13:14 Мобилизированных в Украине учат по-новому — что изменилось

12:50 1000 дней великой войны — как в Европе выражают поддержку

12:49 Митрополит Эпифаний освятил пакет помощи для ВСУ — фоторепортаж

12:45 Зеленский представил в Раде План стойкости Украины

12:29 Юный одессит пытался взорвать админздание в Киеве — детали

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

12:20 Еще немного тепла — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

12:07 В Киеве мошенник пытался выманить у коммерсанта 700 тыс. долларов

11:59 Удар РФ по Одессе — пострадала преимущественно молодежь

11:58 В США официально подтвердили разрешение Украине бить по России

11:49 Удар по Глухову — количество погибших выросло

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025