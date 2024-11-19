Поворознюк снова наказал пять футболистов Ингульца

Александр Поворознюк отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк принял жесткое решение в отношении некоторых игроков команды. Зимой следующего года они смогут начать переговоры с другими командами.

Поворознюк согласовал свое решение с тренерским штабом команды, сообщает "ТаТоТаке".

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В ноябре стало известно о том, что в "Ингульце" разгорелся новый скандал. Главный тренер команды Василий Кобин перевел пять игроков в юношеский состав, а президент клуба поддержал это решение. Футболистам больше не платят полную зарплату, они получают "минималку".

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: скриншот YouTube

Детали конфликта в клубе

Поворознюк и Кобин провели совещание, во время которого утвердили окончательное решение по поводу игроков. Речь идет о Максиме Мельничуке, Александре Козаке, Юрие Козыренко, Артеме Ситало и Сергее Петько.

Все пять футболистов "Ингульца" останутся в юношеской команде клуба. Их контракты истекают летом 2025 года. Поворознюк не будет выставлять игроков на трансфер. Уже в январе они смогут вести предварительные переговоры о трансфере в другие команды.

"Ингулец" по итогам 13 туров занимает последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч команда Кобина сыграет 23 ноября на выезде против донецкого "Шахтера".

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