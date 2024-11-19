Поворознюк знову покарав п'ять футболістів Інгульця

Олександр Поворознюк відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк ухвалив жорстке рішення щодо деяких гравців команди. Взимку наступного року вони матимуть змогу розпочати переговори з іншими командами.

Поворознюк погодив своє рішення з тренерським штабом команди, повідомляє "ТаТоТаке".

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У листопаді стало відомо про те, що в "Інгульці" спалахнув новий скандал. Головний тренер команди Василь Кобін перевів п'ять гравців до юнацького складу, а президент клубу підтримав це рішення. Футболістам більше не платять повну зарплату, вони одержують "мінімалку".

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: скриншот YouTube

Деталі конфлікту у клубі

Поворознюк та Кобін провели нараду, під час якої ухвалили остаточне рішення щодо гравців. Йдеться про Максима Мельничука, Олександра Козака, Юрія Козиренка, Артема Сітала та Сергія Петька.

Усі п'ять футболістів "Інгульця" залишаться в юнацькій команді клубу. Їхні контракти закінчуються влітку 2025 року. Поворознюк не виставлятиме гравців на трансфер. Вже в січні вони зможуть вести попередні переговори про трансфер до інших команд.

"Інгулець" за підсумками 13 турів посідає останнє, 16 місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч команда Кобіна зіграє 23 листопада на виїзді проти донецького "Шахтаря".

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