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Ребров назвав найкращих гравців у складі збірної України

20 листопада 2024 09:10
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров відповів, як ставиться до критики вболівальників
Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Florion Goga
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив гру своїх підопічних у матчі Ліги Націй проти Албанії. "Синьо-жовтих" здобули важливу перемогу на виїзді.

Ребров назвав причини, які допомогли збірній України виграти матч у Тирані, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Збірна України перемогла Албанію на виїзді завдяки голам Олександра Зінченка та Романа Яремчука, які забили у перші десять хвилин поєдинку. Обидва футболісти вийшли на поле у стартовому складі національної команди вперше за довгий час.

Що Ребров сказав про гру команди

У другому таймі албанцям вдалося забити один гол із пенальті, після чого команда Сільвіньо на деякий час "притиснула" суперника до воріт Анатолія Трубіна. Але українці вистояли та завершили нинішній розіграш Ліги Націй на другому місці у турнірній таблиці.

Сергій Ребров заявив, що задоволений результатом матчу з огляду на обставини. Команді доводиться багато подорожувати, у футболістів з'явилися невеликі травми, але вони зібрали всі сили та провели переконливий поєдинок. Тренер вдячний гравцям, які зіграли з Албанією на межі своїх можливостей.

Олександр Зінченко та Роман Яремчук
Олександр Зінченко та Роман Яремчук. Фото: Reuters/Florion Goga

Головного тренера збірної України не засмучує критика на свою адресу. Ребров заявив, що навіть якщо команда зіграє у фіналі чемпіонату Європи, все одно знайдуться люди, які будуть чимось незадоволені. Фахівець заявив, що для нього важливо, щоб команда працювала та повністю віддавалася процесу. У такому разі буде результат.

Нагадаємо, головному тренеру збірної України Сергію Реброву доведеться вирішити важливе завдання у національній команді.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров

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