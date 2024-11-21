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Барселона и Реал хотят подписать звезду сборной Германии

21 ноября 2024 11:19
Сергей Романчук - Редактор
Барселона опередила Реал в борьбе за звезду сборной Германии
Джонатан Та (в центре) в матче за сборную Германии. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Сергей Романчук - Редактор

Каталонская "Барселона" ведет переговоры с агентами центрального защитника сборной Германии. Джонатан Та может бесплатно присоединиться к команде Ханса-Дитера Флика. 

В услугах опытного футболиста также заинтересован мадридский "Реал", сообщает El Chiringuito

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Джонатан Та стал одним из лидеров "Байера" после того, как команду возглавил Хаби Алонсо. Успешное выступление в составе "фармацевтов" привело к тому, что футболист получил вызов в сборную Германии, где стал игроком основного состава. На 28-летнего центрального защитника обратили внимание топ-клубы Европы. 

"Барселона" предложит игроку контракт

Срок действия соглашения Джонатана Та с "Байером" действует до лета 2025 года. Футболист не хочет продлевать контракт. Он мечтает попробовать силы в другом чемпионате. 

Джонатан Та
Джонатан Та (слева) в матче против французского "Бреста". Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Барселона" уже ведет переговоры с футболистом и его агентами. Летом немецкий защитник может бесплатно присоединиться к "сине-гранатовым". На Джонатана претендовал и мадридский "Реал", но главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик убедил игрока выбрать "Барсу". 

В сезоне 2024/2025 Джонатан Та сыграл за "Байер" 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится расстаться с еще одним футболистом, а президент клуба Игорь Суркис прокомментировал информацию об интересе к известному игроку

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский раскритиковал Артема Довбика и назвал проблему форварда в национальной команде. 

Украинский тренер рассказал об интересе к Илье Забарному грандов из чемпионатов Англии и Испании. 

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