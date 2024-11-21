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Барселона та Реал хочуть підписати зірку збірної Німеччини

21 листопада 2024 11:19
Сергій Романчук - Редактор
Барселона випередила Реал у боротьбі за зірку збірної Німеччини
Йонатан Та (у центрі) у матчі за збірну Німеччини. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Сергій Романчук - Редактор

Каталонська "Барселона" веде переговори з агентами центрального захисника збірної Німеччини. Йонатан Та може безкоштовно приєднатися до команди Ганса-Дітера Фліка.

У послугах досвідченого футболіста також зацікавлений мадридський "Реал", повідомляє El Chiringuito.

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Йонатан Та став одним із лідерів "Баєра" після того, як команду очолив Хабі Алонсо. Успішний виступ у складі "фармацевтів" призвів до того, що футболіст отримав виклик до збірної Німеччини, де став гравцем основного складу. На 28-річного центрального захисника звернули увагу топклуби Європи.

"Барселона" запропонує гравцеві контракт

Термін дії угоди Йонатана Та з "Баєром" діє до літа 2025 року. Футболіст не хоче продовжувати контракт. Він мріє спробувати сили в іншому чемпіонаті.

Джонатан Та
Йонатан Та (ліворуч) у матчі проти французького "Бреста". Фото: Reuters/Stephane Mahe

"Барселона" вже веде переговори з футболістом та його агентами. Влітку німецький захисник може безкоштовно приєднатися до "синьо-гранатових". На Йонатана претендував і мадридський "Реал", але головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік переконав гравця вибрати "Барсу".

У сезоні 2024/2025 Йонатан Та зіграв за "Баєр" 16 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

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