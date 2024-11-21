Динамо взимку позбавиться одного з футболістів

Браян Себальос під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення не продовжувати оренду Браяна Себальоса. Центральний захисник "Форталези" незабаром залишить український клуб.

Тренерський штаб "Динамо" не влаштували ігрові якості футболіста, повідомляє "ТаТоТаке".

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Колумбійський захисник Браян Себальос виступає за київське "Динамо" на правах оренди з бразильської "Форталези". Проте за пів року 23-річний футболіст так і не зумів закріпитись в основному складі столичної команди.

Браян Себальос у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Динамо" шукатиме нового захисника

У київському клубі незадоволені тим, що Себальос часто отримує травми. Наслідком цього стало те, що Браян рідко виходить на поле. Йому вдалося зіграти лише чотири матчі у всіх турнірах та забити один гол.

Київський клуб шукатиме нового центрального захисника, оскільки у команди залишаються проблеми в обороні. За підсумками 12 турів "Динамо" ділить перше місце в турнірній таблиці з "Олександрією". Свій наступний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть 23 листопада у Києві проти "Чорноморця".

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